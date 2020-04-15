Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге вечером во вторник, 14 апреля. По словам Трампа, финансирование приостановлено на период оценки роли ВОЗ в «сокрытии информации» о распространении коронавируса.

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Американский президент заявил, что эксперты ВОЗ в своих оценках масштаба эпидемии основывались лишь на данных, полученных из Китая. По мнению Трампа, это привело к росту числа заболевших в мире.

В ходе брифинга он напомнил, что годовые отчисления Китая в бюджет ВОЗ составляют 40 миллионов долларов, в то время как последний взнос США превысил 400 миллионов, и заявил, что готов принять участие в обсуждении реформирования организации.

7 апреля Дональд Трамп уже упоминал о возможной приостановке финансирования организации в связи с тем, что ВОЗ ошиблась с рекомендацией оставить границы с Китаем открытыми на ранней стадии эпидемии COVID-19.

Напомним, в конце января глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку возникшего в Китае коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но при этом выступил против введения ограничений движения пассажирского транспорта, грузоперевозок и торговли с регионами, пострадавшими от вспышки COVID-19, в том числе — с Китаем.

Озвученную в начала апреля позицию США осудили в министерстве иностранных дел КНР. По мнению представителей МИД Китая, сокращение американского финансирования негативно скажется на сотрудничестве стран в борьбе с пандемией.

Во вторник, 14 апреля, в ходе проходившей в онлайн-формате пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров назвал сотрудников ВОЗ профессионалами и раскритиковал претензии Штатов. «ВОЗ действовала эффективно. Тот факт, что она играла и играет важную координирующую роль, отражен как в консенсусной резолюции Генеральной ассамблеи ООН, так и в декларации саммита G20, под которыми подписались и США», — заявил министр. В среду, 15 апреля, замглавы МИД Сергей Рябков призвал США прекратить атаки на ВОЗ. «Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико-биологической сфере, а, наоборот, укреплять это сотрудничество, формировать базу для его дальнейшего совершенствования», — слова Рябкова приводит ТАСС.

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