«Коронавирус – идеальное оружие против газет». Исчезнут ли печатные СМИ после эпидемии?

Эпидемия коронавируса угрожает экономике по всему миру, а во Франции министр финансов Брюно Ле Мэр уже предупредил о худшей с 1945 года рецессии. Но для множества печатных изданий, которые десятилетия находятся в состоянии кризиса, пандемия может стать последним ударом. Без читателей, которые все реже покупают газеты в киосках из-за распространения COVID-19, газетам и журналам сложнее справляться с потерями рекламодателей.

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Кризис, в который погрузились крупные спонсоры печатного рынка, угрожает смертельным приговором региональным и городским изданиям. В частном секторе большая часть СМИ почти полностью зависит от рекламных доходов, которые будут неминуемо сокращаться во время финансового кризиса. Ряд рекламодателей — в частности, туристические компании — могут разориться, что оставит медиа без значительной части выручки.

Конец эпохи газетной журналистики предрекали не одно десятилетие, но именно коронавирус может ускорить ее исчезновение. Как утверждают аналитики из Брукингского института в Вашингтоне, небольшие американские газеты уже отправили часть репортеров в неоплачиваемые отпуска. Концертные залы, бары и рестораны, которые закупали рекламные полосы в местных изданиях, закрылись из-за эпидемии, а более крупные местные рекламодатели не захотели видеть названия компаний рядом с негативными новостями о пандемии. Как утверждают исследователи, для некоторых организаций, размещающих рекламу, «коронавирус» превратился в стоп-слово. Другой повестки своим читателям СМИ предложить не захотели и не смогли.

«Американские города без бесстрашных газет станут более грустными и унылыми»

«Коронавирус — идеальное оружие против "альтернативных" еженедельных газет», – пишет фонд Нимана по развитию журналистики при Гарвардском университете. В США и Канаде такие есть почти в каждом крупном городе. Обычно это бесплатные печатные издания, зарабатывающие исключительно на продажах рекламы, которые освещают местные новости, культурную жизнь и нередко занимаются и журналистскими расследованиями. Их авторы даже несколько раз получали Пулитцеровские премии. Распространяют «альтернативные» газеты с середины прошлого века через специальные ящики на улицах, а также раздают в ресторанах, театрах и других популярных местах. Теперь они лишились не только рекламы, но и места дистрибуции. Возродиться независимые издания после коронавируса смогут с большим трудом: в отличие от телекомпаний и издательских домов, у них нет крупных спонсоров и «подушек безопасности».

«Американские города без бесстрашных газет, которым раньше уже предвещали гибель, станут более грустными и унылыми, — пишет Politico. — Они не были безупречны, но в них не было цензуры и печатали громкие расследования».

В США «новой жертвой коронавируса» называют Playboy. В марте журнал, который издавался 66 лет, прекратил издание американской версии. По словам главы компании Бена Кона, об уходе в digital в журнале думали давно, а пандемия повлияла на производственные цепочки и печать журнала. «Не секрет, что привычки читателей менялись уже некоторое время. Иногда нужно отпустить прошлое, чтобы обрести будушее», —написал он на платформе Medium.

Газетный кризис может не обойти стороной и Францию, где местная пресса до сих пор является важным источником информации для небольших городов и занимают отдельную нишу рынка. Без рекламы региональные газеты стали заметно тоньше, покупать их стали реже, а часть журналистов ключевых изданий — Midi-Libre, le Télégramme, Ouest-France и Le Parisien — отправили на временную безработицу. «Местные новости пропали, все говорят только о коронавирусе, и информация повторяется. А объем рекламы упал от 100 до нуля», – утверждает главный редактор Sud-Ouest Жан-Пьер Дориан. На фоне эпидемии газета прекратила выпуск 15 региональных изданий.

При этом пандемия коронавируса может оказаться шансом для перехода местной прессы в цифровой формат. Посещаемость новостных сайтов во время пандемии выросла в разы, и онлайн-версии французских газет не стали исключением. Число новых онлайн-подписчиков за день у некоторых из них увеличилось в 3-4 раза. Однако сохранится ли подобная тенденция после конца эпидемии, неясно: по данным операторов связи, из-за карантина французы стали проводить больше времени в интернете, что объясняет рост посещений сайтов СМИ.

Би-би-си отмечает, что местные газеты были вынуждены прекратить выпуск в Великобритании. Во время эпидемии там также упали как прибыль от рекламы, так и число читателей. Одна из газет - County Down Spectator — не вышла впервые за 116 лет. «Мы вернемся. Местная пресса сейчас обладает такой же ценностью, как и в 1904 году», — объявила газета на первой полосе.

Похожая тенденция наблюдается и в России. Во время эпидемии некоторые издания, в том числе «Ведомости», отказались от выпуска печатной версии. Через несколько недель после введения карантина в России закрылся легендарный журнал «Русский репортер». Утверждать, что журнал закрылся только из-за коронавируса, нельзя — с 2016 по 2017 год его выпуск уже приостанавливался из-за кризиса на рекламном рынке, а финансовая ситуация медиахолдинга «Эксперт», которому принадлежит издание, казалось бедственной. Однако финансовый кризис сыграл свою роль в исчезновении «Русского репортера». «В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — сообщила редакция в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге прессу попытались на неделю перевели в онлайн указом губернатора Санкт-Петербурга. 26 марта Смольный запретил продавать «печатную продукцию» «посредством передачи из рук в руки». Как писала «Фонтанка», в киосках так и не поняли, что именно означает такая формулировка, однако на всякий случай приостановили продажи. Пояснения от властей получили лишь через неделю, 3 апреля, после обращения ведущих издателей к губернатору Александру Беглову. Тогда газеты и журналы включили в список товаров первой необходимости.

«Есть шанс делать все иначе и лучше»

Восстановится ли рынок печатных изданий после коронавируса, неясно. В тех странах, где власти не окажут поддержку малому и среднему бизнесу, рекламодатели на полосы газет вернутся нескоро, а значит, и так нелегкий кризис может оказаться для них смертельным.

Как считает колумнист Vanity Fair Джо Помпео, карантинные меры навсегда поменяли то, как работают редакции. Те печатные издания, которые переживут коронавирус, не будут похожи на газеты и журналы 2019 года. «Все производится удаленно, сотрудники из ньюс-румов теперь не сидят в офисе. Один из редакторов, с которым я говорил, заявил, что устал от того, как делаются журналы. Теперь есть шанс делать все иначе и лучше». Среди особенностей печатных изданий будущего — интервью по FaceTime и съемки для обложки через веб-камеру.

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