G20 одобрила отсрочку по обслуживанию долга для бедных стран

Министры финансов G20 одобрили отсрочку по обслуживанию долга для бедных стран. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 15 апреля, по итогам видеоконференции министров.

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«Мы договорились о скоординированном подходе с единым графиком погашения долгов, в котором учтены основные параметры этой инициативы», — указано в пресс-релизе. В сообщении также подчеркивается, что отсрочку одобрил и Парижский клуб.

Предполагается, что в течение срока моратория кредиторы и международные финансовые организации подготовят планы для каждой страны-должника: одним государствам спишут часть задолженности, другим — предоставят особый календарь для погашения.

Напомним, во вторник, 14 апреля, эту инициативу МВФ и Всемирного банка поддержали главы министерств финансов G7. Таким образом предполагается помочь наиболее бедным странам преодолеть санитарный и экономический кризисы, вызванные эпидемией коронавируса. Для того, чтобы окончательно принять инициативу, требовалось одобрение G20.

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан отметил, что он вместе с коллегами «решительно настроен не жалеть никаких усилий для защиты человеческих жизней». Он также подчеркнул необходимость сделать все возможное для поддержки мировой финансовой системы в контексте, когда многие страны уже потратили тысячи миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Слова аль-Джадаана приводит AFP.

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