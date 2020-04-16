Возможен ли рецидив COVID-19 и стоит ли полагаться на коллективный иммунитет?

В Южной Корее у более чем сотни переболевших пациентов снова выявили коронавирус

В Южной Корее уже более ста пациентов, считавшихся выздоровевшими, сдали положительные тесты на COVID-19. Ученые пока не могут определить причину повторного выявления коронавируса у переболевших. Корейские специалисты склоняются к версии о реактивации «спящего» в клетках вируса. Впрочем, в ВОЗ не исключают возможность повторного заражения и задаются вопросами о надежности иммунитета в случае COVID-19. На данном этапе специалисты рассматривают массовую вакцинацию как единственный способ погасить пандемию.

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В соответствии с рекомендациями ВОЗ, пациента можно выписывать из больницы после двух отрицательных тестов подряд, сделанных с интервалом не менее 24 часов. Кандидаты на выписку в Южной Кореи сначала сдавали отрицательный тест, а через несколько дней результат оказывался положительным.

В ВОЗ подчеркивают: первым дело важно удостовериться, что образцы для тестирования брались у пациентов должным образом. К тому же ПЦР-тесты не всегда выявляют COVID-19 при низкой вирусной нагрузке. Поэтому результаты могли быть ложноотрицательными.

Другая версия, к которой склоняются в Южной Корее, — реактивация «спящего» в клетках вируса. Механизм реактивации пока неясен. Глава южнокорейского Центра по предотвращению и контролю над заболеваниями (KCDC) Чон Ын Ген считает эту гипотезу более вероятной, чем повторное заражение.

Возможно ли повторное заражение?

В теории, когда человек заражается вирусом, например, вирусом гриппа, его иммунная система сначала не распознает инфекцию, впускает ее организм, вирус размножается в клетках, вызывает симптомы болезни. Затем иммунная система учится бороться с вирусом и «выгоняет» его. Человек выздоравливает, у него возникает иммунологическая память, которая защищает от угрозы повторного заражения.

Однако ученые пока не знают, насколько эффективно это работает в случае с COVID-19. ВОЗ ссылается на предварительное клиническое исследование в Шанхае, показавшее, что у некоторых заразившихся коронавирусом вовсе не наблюдалось выработки антител, тогда как у других уровень иммунного ответа был очень высок.

Но пока неизвестно даже, дают ли антитела защиту от коронавируса, и если дают, то на какой срок, подчеркивает ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, которую цитирует CNBC. По ее словам, надо обследовать больше переболевших, чтобы понять, возникает ли у них иммунитет, делающий их невосприимчивыми к инфекции.

Можно ли полагаться на коллективный иммунитет?

Иммунолог, глава научного совета по коронавирусу, консультирующего правительство Франции, Жан-Франсуа Дельфресси подтверждает: нет никакой уверенности, что переболевшие COVID-19 защищены от повторного инфицирования. «Этот вирус — настоящая гадость», — сетует французский специалист по иммунологии.

«Если иммунитет поражен самой инфекцией, он не может в достаточном объеме выработать иммунологическую память. А по другим коронавирусам мы знаем, что иммунитет к ним не всегда длительный», — говорит руководитель лаборатории медицинских инноваций в Институте Пастера Фредерик Танги.

Olivier Véran confirme qu'il n'est pas certain que des anticorps protègent du virus pic.twitter.com/0cpVDwAt2H — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2020

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран задается следующими вопросами: «Всегда ли у зараженных COVID-19 вырабатываются антитела, или же они вырабатываются только у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме? Через какой срок после заражения появляются антитела? Если у вас появляется иммунологическая память, надежная ли это память, длительна ли она, эффективна ли она? Или же эта память хрупкая, неустойчивая и временная?»

Пока у научного сообщества нет ответов на эти вопросы. Ученые продолжают попытки установить надежность и длительность иммунитета в случае с новым коронавирусом. В отсутствие вакцины этот вопрос — один из ключевых для постепенного выхода из карантина, который уже начался в ряде европейских стран.

По оценкам специалистов, как минимум 60% населения должны перенести болезнь и получить иммунитет, чтобы образовался коллективный иммунитет, способный погасить распространение инфекции. По самым оптимистичным оценкам, во Франции не более 10–12% людей с иммунитетом к COVID-19, что делает невозможным использование этого механизма для сдерживания эпидемии на этом этапе.

По словам Фредерика Танги из Института Пастера, решением проблемы может стать только массовая вакцинация, благодаря которой у людей появится долгосрочный иммунитет к коронавирусу. Но в ВОЗ ожидают, что эффективную вакцину найдут не ранее, чем через год.

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