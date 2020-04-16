ВОЗ: ближайшие недели будут решающими в борьбе с коронавирусом в Европе

Европа продолжает находиться в эпицентре пандемии COVID-19. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил во время онлайн-брифинга директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Количество случаев заражения продолжает расти. В течение последних десяти дней это число увеличилось вдвое и составляет около миллиона», — подчеркнул Клюге. Таким образом, около половины всех случаев инфицирования в мире сосредоточены в Европе, 84 тысячи человек умерли от последствий заражения.

Напомним, в среду, 15 апреля, эксперты университета Джонса Хопкинса заявили, что число заболевших COVID-19 в мире превысило два миллиона, 128 тысяч заболевших скончались.

Тем не менее, некоторые страны достигли такой фазы эпидемии, когда они могут попробовать ослабить санитарные меры, введенные для сдерживания пандемии. Клюге отметил первые признаки позитивной динамики в Испании, Италии и Франции, но подчеркнул, что «быстрого пути к прежней жизни нет», и призвал власти всех европейских стран быть осторожными при отмене ранее введенных ограничений. «Ближайшие недели сыграют решающую роль для Европы», — заявил он.

Кроме того, представитель ВОЗ выразил беспокойство в связи с эпидемиологической обстановкой в Турции, России, Украине, Беларуси и Великобритании, где, по его словам, наблюдается обострение эпидемии.

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