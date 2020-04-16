Коронавирус в горячих точках Ближнего Востока

Иран — эпицентр пандемии коронавируса на Ближнем Востоке — объявил о выходе из карантина. По официальным данным, от COVID-19 там погибло уже почти 5000 человек. В других странах региона сообщается о нескольких сотнях жертв, однако неправительственные организации уверены в том, что умерших намного больше. Как Ближний Восток справляется с эпидемией и каким образом она сказывается на конфликтах в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене — в материале RFI.

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Иран остается эпицентром эпидемии, но выходит из карантина

На Ближнем Востоке первые сообщения о зараженных коронавирусом поступили из Ирана в середине февраля. С тех пор эта страна стала региональным эпицентром пандемии. По официальным данным, число жертв приближается к 5000 человек, а количество инфицированных достигло почти 80 000. Однако медики утверждают, что эта статистика преднамеренно занижена.

Между тем, опасаясь экономического краха, власти Ирана 8 апреля сообщили о частичном снятии карантина. «Если раньше мы оставались дома, чтобы бороться против коронавируса, сейчас борьба должна вестись путем восстановления экономической деятельности. У нас нет другого пути», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на еженедельном заседании своего кабинета. Таким образом, 11 апреля по всей стране возобновили работу две трети тех предприятий, которые находятся на самом «низком уровне риска». Исключением пока остается Тегеран, которому придется подождать еще неделю. Однако, не дожидаясь официального разрешения, некоторые предприятия, терпящие убытки и не получающие компенсации со стороны государства, были вынуждены начать работать намного раньше.

Решение властей о постепенной отмене карантина приходится на тот момент, когда страна переживает серьезные экономические проблемы из-за американских санкций, а также падения цен на нефть. По данным правительственного доклада, безработица может вырасти на 20%, а экономический спад оценивается в 18,5% ВВП. Впервые с 1960 года Иран обратился за кредитом в размере пяти миллиардов долларов к Международному валютному фонду. Вашингтон уже выступил против предоставления этой помощи, обвиняя Тегеран в желании использовать эти средства на «террористическую деятельность».

Тревожная статистика по Ближнему Востоку

По сравнению с Ираном, в других странах Ближнего Востока, если верить официальной статистике, масштаб эпидемии намного меньше (в Ираке – 1232, Ливане – 609, Ливии – 24, Сирии –19, Йемене – 1). Эксперты объясняют это тем, что во многих ближневосточных странах, как и в Африке, большинство населения – моложе 30 лет, а значит – менее подвержено риску заражения. Но несмотря на утешительную, на первый взгляд, статистику, эксперты считают ее тревожной.

Всемирная организация здравоохранения в конце марта обвинила ближневосточные страны в сокрытии информации о распространении коронавируса. На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало статью о масштабах эпидемии в Ираке. Ссылаясь на источники в министерстве здравоохранения, информационное агентство сообщило, что в одном только Багдаде не менее 2000 человек заразились коронавирусом, а количество инфицированных по стране может достигнуть 9000.

Иракские власти заявили, что информация не соответствует действительности, наложили на агентство денежный штраф и закрыли бюро Reuters сроком на три месяца.

Британская газета The Guardian со ссылкой на неправительственные организации также сообщила, что количество инфицированных в этих странах намного больше официальных цифр. В частности, издание напоминает о том, что многие иракцы и ливанцы, в том числе торговцы и паломники, находившиеся в иранском городе Кум в разгар эпидемии, еще до закрытия границ вернулись на автобусах в свои страны. Далеко не везде проводятся тесты и устанавливается причина смерти, а также во многих странах, особенно находящихся в зоне конфликтов, слабая система здравоохранения. Там также остро не хватает средств средств индивидуальной защиты.

Доктор Шади Салех из Американского университета Бейрута условно делит ближневосточные страны на три категории. В первую он включает те государства, которые массово проводят тесты, например Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, а также ЮАР. Ко второй эксперт относит большинство стран региона, которые ограничились строгим карантином и закрытием границ. В последнюю категорию Шади Салех включил государства, охваченные вооруженными конфликтами. В частности, речь идет об Ираке, Сирии, Ливии и Йемене.

Коронавирус и конфликты

ООН опасается гуманитарной катастрофы в этих странах, которые подвержены высокому риску заражения по причине разрушенной за годы войны системы здравоохранения. В середине марта организация призвала всех к перемирию, однако в Ливии этот призыв не был услышан, наоборот, в стране усилились боевые действия, затронув несколько жилых кварталов столицы.

Между тем в сирийской провинции Идлиб и в окрестностях этого региона на северо-западе страны было объявлено об очередном прекращении боевых действия и пока что перемирие сохраняется. В марте Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал самое низкое ежемесячное число жертв за девять лет конфликта. По данным неправительственной организации, в результате боевых действий в Сирии погибли 103 человека.

В Ираке в связи с пандемией некоторые страны-участницы международной коалиции по борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство» решили временно приостановить свою деятельность. В частности, в конце марте Франция сообщила о том, что вывезет из Ирака 200 своих военных инструкторов, которые обучают иракские силы безопасности.

Угроза распространения коронавируса привела также к спаду боевых действий в Йемене. Как сообщает агентство France-Presse, перемирие, объявленное коалицией во главе с Саудовской Аравией, началось 9 апреля и продлится две недели. С 2014 года гражданская война разделила страну: одну часть, включая столицу Сану, контролируют хуситы, а другую – признанное международным сообществом правительство с временной столице в Адене. Ситуацию, возникшую в результате многолетнего конфликта, ООН называет худшим гуманитарным кризисом на планете за всю историю существования организации.

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