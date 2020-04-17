В Ухане уточнили число умерших от Covid-19 — оно увеличилось на 50%

К уже опубликованным в Китае данным о числе умерших от Covid-19 прибавились еще 1300 смертельных исходов болезни. В целом от коронавирусной инфекции в стране скончались 4632 человека. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает агентство AFP, ссылаясь на городские власти Уханя.

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Мэрия Уханя, где вирус впервые был обнаружен в конце 2019 года, пересмотрела статистику смертей, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. К уже опубликованным цифрам добавились жители города, скончавшиеся вне больниц.

Городские власти распространили в социальных сетях коммюнике с обновленными данными. В нем, в частности, сообщается, что на пике эпидемии в городе с одиннадцатимиллионным населением больницы оказались переполнены и не смогли принять всех больных. Некоторые жители Уханя скончались дома, их число не было учтено в официальной статистике.

После публикации новых данных число умерших от Covid-19 в Ухане увеличилось на 50%, отныне официальная статистика говорит о 3869 случаях. Общее число зарегистрированных случаев заражения в городе также увеличилось и равняется 50 333 (всего в Китае, по официальным данным, более 80 тысяч подтвержденных случаев инфицирования).

За пределами Китая официальная статистика страны подвергается критике. В четверг, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Financial Times сказал, что в управлении кризисом в Китае «несомненно есть вещи, которые имели место, но о которых мы ничего не знаем» .

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