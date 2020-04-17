Китай ответил на упреки в умалчивании информации и призвал к единству

В пятницу, 17 апреля, Китай ответил на критику со стороны французского президента Эмманюэля Макрона в отношении управления санитарного кризисом китайскими властями. Накануне глава Французской республики сказал в интервью Financial Times, что в «Китае, очевидно, происходили какие-то вещи, о которых мы не знаем».

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В пятницу, 17 апреля, Китай ответил на критику со стороны французского президента Эмманюэля Макрона в отношении управления кризисом китайскими властями. Накануне глава Французской республики сказал в интервью Financial Times, что в «Китае, очевидно, происходили какие-то вещи, о которых мы не знаем».

Ранее в отсутствии транспарентности Пекин упрекнули Вашингтон и Лондон. Как еще в январе утверждала газета Le Monde, Китай оказывал давление на ВОЗ, чтобы переложить объявление чрезвычайной ситуации на международном уровне на более поздний срок.

«Чтобы победить эпидемию и выиграть войну (против коронавируса — RFI), странам необходимо действовать в единстве», —заявил на пресс-конференции представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он перефразировал слова французского президента, сказанные во время объявления карантинных мер во Франции — «это война».

Китайский МИД также почитал «бесполезной» полемику о недостатках и преимуществах политических систем при управлении кризисами. Это высказывание явилось ответом на слова Макрона о том, что демократии являются более эффективными в управлении санитарными кризисами. В демократических странах, где свобода СМИ и свобода выражения гарантированы законом, управление кризисом было прозрачным и являлось темой разностороннего обсуждения, в отличие от тех режимов, где средства информации и свобода выражения мнений граждан находится под контролем властей, — сказал президент Франции. — Неверно утверждение, что демократические страны хуже справляются с кризисом, потому что прозрачность и свобода распространения информации, напротив, являются существенным подспорьем если вы хотите быть эффективным.

Чжао Лицзянь также отверг обвинения в сокрытии китайскими властями статистики смертей от COVID-19. Такие обвинения сопровождали публикацию в пятницу, 17 апреля, новых данных о смертности в Ухане. Согласно обновленной статистике, в городе в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались на 50% больше человек, чем было объявлено раньше. «Никакого утаивания данных не было и мы не позволим умалчивать данные», — заявил он, признав, тем не менее, что в статистических сообщениях были «опоздания, упущения и неясности». Несмотря на это «ответ Китая на санитарный вызов был безупречен», — заключил представитель МИД КНР.

Городские власти Уханя распространили в социальных сетях сообщение, дающее новую статистику смертности в результате COVID-19, Согласно новым данным, число умерших в Ухане увеличилось на 50%, отныне официальная статистика говорит о 3869 погибших. Китайские власти объяснили разницу тем, что многие жители города не смогли получить место в больнице на пике эпидемии и умерли дома.

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