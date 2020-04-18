Полиция Гонконга задержала лидеров оппозиции

В Гонконге в субботу, 18 апреля, арестовали 14 активистов, которые предположительно возглавляли массовые акции против закона об экстрадиции. Как сообщили в полиции, их подозревают в организации несанкционированных митингов в 2019 году. Правоохранительные органы задержали лидеров оппозиции на фоне эпидемии коронавируса, которая привела к прекращению уличных протестов в стране.

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Согласно официальным данным, среди задержанных — ключевые фигуры протеста в Гонконге, в том числе основатель Демократической партии Мартин Ли и медиамагнат Джимми Лай. Официальные СМИ Китая называют последнего одним из спонсоров массовых акций 2014 года, которые также называют «революцией зонтиков».

В полиции подчеркнули, что задержания тех, кого власти подозревают в организации незаконных акций протеста, могут продолжиться.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Гонконга использует угрозу коронавируса для того, чтобы не допустить новой волны протестов. 26 марта власти города запретили жителям собираться больше, чем по четверо. По данным Quartz, хотя власти и отказались от введения карантина, участников пикетов и акций разгоняют под предлогом борьбы с COVID-19. При этом власти отказались снять запрет на ношение масок, закрывающих лицо. Его ввели в октябре прошлого года на фоне антиправительственных выступлений.

Как пишут оппозиционные гонконгские издания, хотя массовые протесты и были приостановлены из-за пандемии коронавируса, в интернете активисты продолжают общаться и обсуждать действия, направленные против властей. Кроме того, участники движения сшили маски для врачей, которым не хватало средств защиты.

Напомним, акции протеста в Гонконге начались летом 2019 года. Изначально сотни тысяч человек боролись с принятием закона, который должен был позволить экстрадицию подозреваемых в совершении преступлений в материковый Китай. Позже он был официально отозван, но протесты не прекратились.

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