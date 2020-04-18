Православный мир готовится встретить Пасху за закрытыми дверями

Неделю спустя после католиков главный христианский праздник готовятся отметить православные верующие по всему миру. В этом году Пасха пришлась на разгар пандемии коронавируса и связанные с этим ограничения на массовые мероприятия. В большинстве стран введен карантин, который, однако, не вызывает единодушной поддержки у верующих, церковнослужителей и светских властей. Русская служба RFI сравнила меры, которые принимают власти разных стран для празднования Пасхи в условиях пандемии.

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Россия

Празднование Пасхи в приходах Русской православной церкви на территории России состоится, однако пройдет по-разному в зависимости от введенных в разных регионах России ограничений. Церковь заявила о взаимопонимании с местными властями относительно ограничений на доступ верующих в храмы, рассказал изданию «Вгляд» замглавы церковного отдела по взаимодействию со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

29 марта патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал православных не посещать церкви до особого патриаршего благословения, а также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер. Как и каждый год РПЦ проведет онлайн-трансляцию из храмов Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, из московского храма Христа Спасителя с участием самого патриарха Кирилла.

Вербное воскресенье в Ростове-на-Дону. Россия, 12 апреля 2020 г. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

Украина

В Украине продлили карантин до 24 апреля, а президент Владимир Зеленский объявил проект «Пасха дома». Все пасхальные службы будут транслироваться в прямом эфире. «Для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине», — заявил 16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

27 марта Православная церковь Украины запретила проводить богослужения в присутствии верующих и призвала всех присоединиться к службам дистанционно. При этом сами храмы остаются доступными для посещения, но не больше десяти человек одновременно. Украинская греко-католическая церковь также перешла на онлайн-трансляции богослужений. Остаться дома призвала свою паству и Украинская православная церковь Киевского патриархата.

При этом Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что их храмы на Пасху будут открыты. «Врата ада не одолеют церковь», — заявил архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий. Однако архиепископ призвал прихожан выполнять «требования и нормы, установленные Минздравом». Ранее стало известно, что на карантин закрылась Киево-Печерская лавра после того, как у десятков ее священников был выявлен коронавирус.

Владимирский собор в Киеве, Украина. Празднование Вербного воскресенья. 12 апреля 2020 г. REUTERS - GLEB GARANICH

Беларусь

В Беларуси президент Александр Лукашенко пообещал не закрывать никому «дорогу к храму» и заявил, что сам посетит на Пасху церковь. Об этом белорусский лидер объявил на совещании правительства в Минске 13 апреля. Он напомнил, что неделю назад Пасху отпраздновали белорусские католики. «Мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право», — отметил Лукашенко.

Однако на следующий день после выступления президента митрополит Минский и Заславский Русской православной церкви Минского патриархата, патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов. «Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. […] А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга», — сказал митрополит.

Праздник Вербного воскресенья в городе Марнеули, Квемо-Картли, Грузия, 12 апреля 2020 г. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Грузия

Власти Грузии и Грузинская православная церковь не пришли к взаимопониманию относительно пасхальных богослужений в условиях эпидемии. В Грузии с конца марта действует режим чрезвычайного положения и комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Однако церковные иерархи неоднократно заявляли, что на духовенство ограничения не могут распространяться.

В итоге, правительство Грузии согласилось не закрывать церкви на Пасху, однако, в храмах между прихожанами должна быть обеспечена дистанция в два метра. В небольших церквях службу проведут без прихожан. Об этом 16 апреля объявил пресс-секретарь главы грузинского правительства Ираклий Чиковани. Он уточнил, что власти с патриархией приняли решение, что в церквях будут соблюдены все нормы безопасности.

Софийская церковь в Салониках закрыта на замок из-за коронавируса. Греция, 17 апреля 2020 года. REUTERS - MURAD SEZER

Греция

В Греции до 27 апреля действуют строгие ограничения на передвижение, все церкви на Пасху будут закрыты для прихожан. «Эта Пасха отличается от прежней. Мы не поедем в родные деревни, мы не будем жарить барашка во дворах, мы не пойдем в церкви. И, конечно, мы не будем собираться в домах родственников и друзей», — предупредил сограждан представитель правительства Стелиос Петсас. Власти Греции также предупредили о возможности закрыть платные дороги, чтобы жители городов не смогли поехать в деревни на Пасху.

По призыву Константинопольского патриархата богослужения Страстной седмицы и Воскресения Христова проходят за закрытыми дверями и транслируются в прямом эфире по телевидению. Священный синод государственной церкви Греции — Элладской архиепископии — решил, что если в день отдания праздника Пасхи (когда заканчивается 40-дневное празднование Воскресения Христова) — в ночь с 26 на 27 мая — ограничения будут сняты, то торжественная всенощная служба пройдет с присутствием верующих.

Благодатный огонь в Иерусалиме

Из-за введенного в Израиле карантина под угрозой срыва оказалась важная для православных христиан церемония схождения Благодатного огня, которая проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня. Ради этого события ежегодно в Иерусалим съезжаются тысячи паломников со всего мира. Лампады с Благодатным огнем увозят спецрейсами из Иерусалима в Грецию, Россию, Украину, Сербию, Грузию и другие страны.

Служители храма Гроба Господня в Иерусалиме. 17 апреля 2020 г. REUTERS - AMMAR AWAD

В этом году храм Гроба Господня закрыт с конца марта, однако, по соглашению с властями Израиля, традиционная пасхальная служба состоится за закрытыми дверями, а на церемонии схождения Благодатного огня будут присутствовать не более 20 человек — ключарь и еще несколько служителей храма, православные священники, иерархи Армянской и коптских церквей, а также съемочная группа для трансляции церемонии на весь мир.

Священник вынесет лампаду на площадь перед храмом, где огонь получат представители посольств, которые доставят лампады в аэропорт Бен-Гуриона и передадут прямо в самолетах священникам, прибывшим спецрейсами. «Мы получили заявки и согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут оставаться на борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в Израиль двухнедельный карантин», — объяснил «Би-би-си» глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

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Константинопольский Патриарх Варфоломей призвал верующих придерживаться распоряжений правительства и рекомендаций ВОЗ.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что службы на Пасху будут проводиться без прихожан. Такое решение приняли власти страны совместно с Митрополитом Владимиром и синодом Православной церкви Молдовы.

Церковь Святого Марка, Белград, Сербия. 12 апреля 2020 г. REUTERS - MARKO DJURICA

В Сербии и Северной Македонии власти ввели общенациональный комендантский час со Страстной пятницы до Пасхального понедельника.

В Болгарии власти не стали закрывать церкви на Пасху, но премьер-министр Бойко Борисов призвал сограждан по возможности отказаться от посещения церковных служб.

Во Франции карантин продлили до 11 мая, поэтому пасхальные службы в православных храмах пройдут за закрытыми дверями.

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