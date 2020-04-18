Штрафы и угрозы убийством: какая разная «борьба с вирусом» идет в мире

Коронавирус — серьезная угроза, эту аксиому приняли власти большинства стран. Но вот борются с угрозой они очень по-разному, часто — неадекватными методами: от страшноватых в своей абсурдности — как в Беларуси, где президент предлагает согражданам защищаться водкой, баней и хоккеем, до просто страшных — как на Филиппинах и в Чечне, где власти открыто выражают готовность совершить насилие. О разных способах «наказаний» за коронавирусные «преступления» и об угрозах распространения вируса безнаказанности — в этой подборке RFI.

Реклама Читать далее

О разумности и адекватности

Сегодня на карантине «сидит» больше половины населения Земли. Самый распространенный «коронавирусный» проступок — нарушение «режима изоляции» («самоизоляции», если говорить о России). В одной Франции за первый месяц карантина выписали 760 тысяч штрафов — минимальный 135 евро, максимальный — 3750. В Италии — штраф от 206 евро и до 3 месяцев заключения, в Великом Герцогстве Люксембург — от 145 до 4000 евро. Есть «специфические» штрафы — в Норвегии за поездку горожан на «дачу» выписывают 1250 евро, в Австрии за нарушение комендантского часа — 2000.

Понятно, случаются курьезы, связанные, в основном, с «эксцессами исполнителей»: в Мадриде оштрафовали 77-летнего мужчину за «охоту на покемонов» на улице, в Италии — женщину за выгул черепахи... В Москве, на Патриарших, затолкали в полицейский воронок дизайнера Иисуса Воробьева, который мирно гулял с собакой; через несколько дней там же попытались скрутить гражданку Грубиян, но ее, как и ее собаку, отстояли другие граждане.

В Авранше (Нормандия) коммерсанты сняли шуточное видео: превратили пустую площадь в центре города в «квартиру», — но после того, как видео вызвало критику у других сидящих «на изоляции» местных жителей, коммерсанты сами себе выписали «штрафы» по 135 евро и направили деньги в благотворительную группу помощи врачам.

В Индийском штате Уттаракханд полиция, задержав десяток иностранных нарушителей карантина, заставила их по 500 раз написать «Я не соблюдал правила изоляции. Прошу прощения».

Полицейский контроль на вапоретто в Венеции. REUTERS - MANUEL SILVESTRI

Жесткие меры

В Марокко за нарушение режима изоляции помещают под стражу: Генеральная дирекция национальной безопасности (DGSN) сообщила: за время карантина задержано почти 39 тысяч человек, из них более 20 тысяч «предстали перед прокуратурой». Санкции — до 1300 дихрамов (около 120 евро) и до 3 месяцев тюрьмы.

В столице Тайваня мужчине, который нарушил предписанный после возвращения из-за границы двухнедельный карантин и посетил дискотеку, выписали штраф 1 миллион местных долларов (более 30 тысяч евро).

Во Франции нескольким «рецидивистам» — тем, кто многократно нарушал «правила изоляции» — вменили статью 223–1 УК за «создание угрозы» жизни других людей. Статья предусматривает до 15 тысяч евро штрафа и до года тюрьмы. В Болгарии в случае, если невыполнение гражданином «изоляционных мер» «привело к смерти», «виновнику» грозит до 25 тысяч евро штрафа и до 5 лет тюрьмы.

Адвокаты предупреждают о том, что подобные статьи надо применять с «большой осторожностью»: ведь людей пытаются «подвести» под непредумышленное убийство лишь за то, что они «часто» или «неправильно» выходили из дома.

Коронавирусный «терроризм»

Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как «биологический агент», который может применяться в качестве «оружия». Нарушителей привлекают по террористическим статьям. 26-летнему жителю Миссури пришла в голову «идиотская идея» (это характеристика его адвоката) заснять в супермаркете «перформанс»: облизывать товары, приговаривая «Кто боится коронавируса?», а потом выложить видео в интернет. Результат: арест и статья о «террористической угрозе второго уровня».

Такое же обвинение выдвинуто в разных штатах в адрес нескольких «пассионариев», которые всерьез или «в шутку» угрожали «заразить коронавирусом» других людей.

В США после введения «карантинных мер» растут продажи оружия. На фото: магазин в Калвер-Сити (Калифорния). REUTERS - Patrick Fallon

«Гражданские инициативы»

Есть примеры того, что уже получило название «quarantine shaming».

Например, соседи требуют от врачей покинуть дом — чтобы «не заражать других» (во Франции это явление уже «заклеймил» премьер-министр).

Или «коренные» жители, как чумы, боятся «чужаков» (министр иностранных дел Германии извинился перед Францией за многочисленные случаи «нападок», которым подвергаются французы в немецких городах).

В штате Кентуки арестовали врача, который, посчитав, что несколько собравшихся вместе девушек «нарушают социальную дистанцию», набросился на них с кулаками. В Нью-Йорке 86-летняя женщина умерла после того, как ее ударили в больничной очереди. Как сообщили в полиции, нанесшая удар пациентка посчитала, что пожилая женщина «стояла слишком близко».

В городе Бейкерсфилд (Калифорния) людей, которые во время карантина устроили дома вечеринку, обстреляли. Шесть человек получили ранения. По данным CNN, полиция разыскивает четверых стрелков.

На фоне коронавирусного «страха и хаоса», в США растут продажи оружия, пишет корреспондент RFI.

Атаки против сотрудников полиции

Иногда жертвами становятся правоохранители, проверяющие соблюдение «режима изоляции». Прокуратура Нью-Джерси сообщила о случае, когда полицейскому плюнули в лицо, и он заболел коронавирусом, пишет Le Monde. Во французском городе Бове сотрудницу полиции ранили, когда они с коллегами решили проверить документы у группы молодежи.

В Брюсселе «в ответ» на гибель парня, который, пытаясь уйти от проверки полиции, разбился на скутере, десятки молодых людей устроили беспорядки (атаковали полицейскую машину, похитили оружие...).

В подавляющем большинстве случаев проверка документов в Европе проходит совершенно спокойно. На фото: контроль в городе Курсель-сюр-Мер (Франция). AFP - LOU BENOIST

Репрессии за слова

Le Monde цитирует Всемирную организацию здравоохранения: политический контроль над распространением достоверной информации является серьезной помехой в борьбе против пандемии.

Но власти несколько стран воспользовались санитарным кризисом для «закручивания гаек». В Турции арестовали нескольких журналистов за критику мер Эрдогана по борьбе с распространением вируса.

В Таиланде приняли чрезвычайные меры, позволяющие закрывать СМИ, если власти посчитают это «необходимым». Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Таиланда и соседней Камбоджи (где уже многих арестовали за сообщения в соцсетях) в использовании вируса как «предлога для подавления инакомыслия».

«Репортеры без границ» критикуют власти Кот д’Ивуара за то, что там осудили сотрудников оппозиционного издания Générations Nouvelles, рассказавшего о случаях заражения коронавирусом в тюрьме. В Танзании вынесли приговоры нескольким медиа.

В России теперь «за распространение фейков о коронавирусе» может грозить до 5 лет тюрьмы. Уже есть первые дела.

В Туркменистане, как сообщает радио Azatlyk, людей арестовывают за одно только упоминание коронавируса.

Без суда и следствия?

В африканских странах, по данным Le Monde, есть случаи гибели людей от рук «силовиков», контролирующих «режим изоляции». «Мы констатируем случаи чрезмерного применения силы со стороны полиции и армии (...) в ЮАР, Сенегале, Демократической республике Конго и в Нигерии. Несколько человек были убиты, других серьезно избивали…», — рассказал Адебайо Олукоши, исследователь Международного института демократии и содействия выборам.

На Филиппинах президент Родриго Дутерте приказал полицейским стрелять по нарушителям карантина. «Если они сопротивляются, создают проблемы, а ваша жизнь в опасности, — застрелите их. Ясно? Убейте!», — заявил президент 110-миллионной страны.

Кадыров в «неспокойном эмоциональном состоянии»

Но если над одиозным Дутерте нет выше власти в его стране, то над главой Чечни Кадыровым в России пока, вроде бы, формально, все-таки есть.

И почему эта власть до сих пор не дала серьезной оценки его высказываниям — не совсем понятно.

Сначала Кадыров похвалил полицейских, избивших «нарушителя режима самоизоляции». Позднее, когда «Новая газета» опубликовала материал «Смерть от коронавируса — меньшее зло. В Чечне зараженных приравняли к террористам, поэтому жители республики скрывают болезнь и умирают дома», Кадыров перешел уже к прямым угрозам журналистам.

И назвал одно имя: спецкора «Новой» Елены Милашиной.

«Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!…» — заявил глава субъекта Российской Федерации.

Рамзан Кадыров. Можно ли в «неспокойном эмоциональном состоянии» управлять республикой? А «бороться с коронавирусом»? AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Со стороны Кремля высказался пока только пресс-секретарь Песков: «Действительно, (заявление Кадырова) весьма эмоционально. Но с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии».

Возможно, «ситуация и эмоциональная». Но стоит ли пресс-секретарю президента РФ брать на себя тяжкую ответственность подобных заявлений? И еще вопрос: можно ли в «неспокойном эмоциональном состоянии» управлять республикой? А «бороться с коронавирусом»?

Правозащитная организация Amnesty International заявила: «Российские власти должны немедленно положить конец угрозам и нападениям на журналистов и правозащитников в Чечне (…). В ином случае на них лежит прямая ответственность за происходящее».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться