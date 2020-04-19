Православные христиане по всему миру встретили Пасху в условиях карантина
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Более 260 миллионов христиан восточного обряда по всему миру празднуют в это воскресенье, 19 апреля, Пасху. В этом году главный христианский праздник из-за пандемии коронавируса проходит в необычном формате. Большинство церквей призвали своих прихожан остаться дома.
Главное пасхальное богослужение в России, по традиции, прошло в московском храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и литургию. Служба прошла без прихожан. Также за закрытыми дверями прошли пасхальные службы в большинстве российских храмов.
Несмотря на призыв Кирилла к верующим остаться в пасхальную ночь дома, в некоторых регионах храмы были открыты. Церкви не стали закрывать в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Курганской области, Ленинградской области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Орловской области, Тверской области, Тыве, Хабаровском крае, Челябинской области, Якутии и Ярославской области.
В Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч верующих. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, богослужения в большинстве храмов страны состоялись без нарушений, «граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», — цитирует Клименко УНИАН.
Не стали закрывать на Пасху церкви в Грузии и Беларуси. О том, как празднуют Пасху в разных странах мира в фотоподборке репортеров Reuters:
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