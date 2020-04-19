Православные христиане по всему миру встретили Пасху в условиях карантина

Верующие в одном их храмов в Тбилиси. 18 апреля 2020 г.

Более 260 миллионов христиан восточного обряда по всему миру празднуют в это воскресенье, 19 апреля, Пасху. В этом году главный христианский праздник из-за пандемии коронавируса проходит в необычном формате. Большинство церквей призвали своих прихожан остаться дома.

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Главное пасхальное богослужение в России, по традиции, прошло в московском храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и литургию. Служба прошла без прихожан. Также за закрытыми дверями прошли пасхальные службы в большинстве российских храмов.

Несмотря на призыв Кирилла к верующим остаться в пасхальную ночь дома, в некоторых регионах храмы были открыты. Церкви не стали закрывать в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Курганской области, Ленинградской области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Орловской области, Тверской области, Тыве, Хабаровском крае, Челябинской области, Якутии и Ярославской области.

В Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч верующих. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, богослужения в большинстве храмов страны состоялись без нарушений, «граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», — цитирует Клименко УНИАН.

Не стали закрывать на Пасху церкви в Грузии и Беларуси. О том, как празднуют Пасху в разных странах мира в фотоподборке репортеров Reuters:

Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве. 18 апреля 2020 г. via REUTERS - Patriarchal Press Service

Пасхальная служба греко-католиков во Львове. 18 апреля 2020 г. REUTERS - PAVLO PALAMARCHUK

Пасхальная служба в Вознесенском соборе в Алматы. Казахстан. 18 апреля 2020 г. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Грузинские верующие соблюдают дистанцию на Пасхальной службе в Марнеули. Грузия, 18 апреля 2020 г. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Греческие православные празднуют Пасху на балконах. Власти запретили приходить в церкви. Афины. 18 апреля. 2020 г. REUTERS - GORAN TOMASEVIC

Константинопольский патриарх Варфоломей на пасхальной службе в соборе Святого Георгия в Стамбуле. 18 апреля 2020 г. REUTERS - POOL

Православные верующие перед Спасо-Преображенским собором Донецка (на неподконтрольных Киеву территориях). Украина. 18 апреля 2020 г. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Отец Николай и его прихожане в селе Екатерининское Омской области. Россия. 19 апреля 2020 г. REUTERS - ALEXEY MALGAVKO

Верующий перед закрытыми дверями храма Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2020 г. REUTERS - AMMAR AWAD

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