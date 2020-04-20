В результате стрельбы в Канаде погибли не менее 16 человек

В Канаде инцидент стал самым кровопролитным за последние 30 лет. Жертвами стрельбы стали 16 человек, стрелок был убит.

По меньшей мере 16 человек стали жертвами стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом в ночь с 19 на 20 апреля сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник в полиции.

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Вечером в субботу, 18 апреля, 51-летний Гэбриэл Уортман открыл огонь по людям в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Сообщалось, что стрельба началась возле дома Уортона в городе Портапик, недалеко от Галифакса. Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию, а злоумышленник скрылся. После почти 12-часовой погони его удалось нейтрализовать.

20 апреля CNC News сообщил, что Уортман работал ортодонтом и владел клиникой по изготовлению зубных протезов. Как передает корреспондент RFI в Канаде, мотивы стрелка еще предстоит установить, однако полиция не связывает произошедшее с терроризмом и полагает, что выбор жертв был случайным. AFP отмечает, что следствие проверит, не спровоцировали ли Уортмана на стрельбу ограничительные меры, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса.

Также известно, что стрелок был одет в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, похожем на полицейский. «Тот факт, что у стрелка были полицейские форма и машина, заставляет задуматься о том, не был ли этот акт хорошо подготовленным», — заявила в комментарии CBC News комиссар полиции Бренда Лаки.

В Канаде инцидент стал самым кровопролитным за последние 30 лет. Жертвами стрельбы стали 16 человек, в том числе и офицер жандармерии, проработавшая в правоохранительных органах 23 года. Еще один полицейский был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он также поблагодарил полицейских за их работу.

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