На фоне пандемии коронавируса Франция предложила создать группу экспертов при ВОЗ

Французские власти предлагают создать международную группу экспертов «по охране здоровья людей и животных». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde, опубликованном в понедельник, 20 апреля. Такое заявление сделано после того, как США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения.

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По словам французского министра, международная группа экспертов при ВОЗ должна функционировать по принципу уже существующей Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), сформированной при ООН.

«Нужно дать ВОЗ дополнительные средства, позволяющие лучше выполнять ее миссию, то есть, обнаружение и оповещение об опасности», – сказал Жан-Ив Ле Дриан. «Было бы желательно создать (…) высший консультативный орган по охране здоровья человека и животных, который давал бы научную оценку на базе экспертных заключений», – добавил он.

14 апреля Соединенные Штаты приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам президента США Дональда Трампа, финансирование приостановлено на период оценки роли ВОЗ в «сокрытии информации» о распространении коронавируса.

Обвинения американского президента связаны в тем, что на ранней стадии эпидемии Covid-19, в январе 2020, ВОЗ рекомендовала оставить границы с Китаем открытыми. Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения находится под влиянием Китая и действует по его указке. Между тем, напомнил Трамп, в прошлом году Пекин выделил 40 миллионов долларов на финансирование ВОЗ, а США – 400 миллионов долларов. В итоге американский лидер высказал свою готовность принять участие в обсуждении реформирования организации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также высказывал сомнения в прозрачности китайских властей в ходе управления кризисом. В Китае «произошли вещи, о которых мы не знаем», – заявил глава государства в интервью газете Financial Times от 17 апреля 2020. Он также предложил создать при ВОЗ структуры, которые централизованно занимались бы «диагностикой, лечением и вакцинацией».

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