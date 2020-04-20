Цена на американскую нефть упала до нуля, а затем стала отрицательной

Цена нефти West Texas Intermediate (WTI) впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов на лондонской бирже ICE. Продавцы начали доплачивать покупателям за поставку сырья.

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В понедельник, 20 апреля, стоимость майского фьючерса на нефть WTI упала на 99%, до 00,1 долларов за баррель. Затем, около 7 вечера по лондонскому времени, цена стала отрицательной – минус 3,7 долларов за баррель. Общее падение цены за день составляет 147,13%. Такое происходит впервые в истории.

Паническая распродажа фьючерсов связана с переполнением хранилищ нефти из-за спада производства в связи с пандемией коронавируса. Те, кто не успел продать майские фьючерсы, должны будут получить физическую нефть, которую негде хранить.

Неделю назад крупнейшие производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи, но, несмотря на заключенное соглашение ОПЕК+, мировые цены на нефть продолжили падать. Дальнейшее движение нефтяных котировок будет зависеть от распространения коронавируса и карантинных мер.

В апреле дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться, так как сделка ОПЕК+ действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню. Цена на июньские фьючерсы WTI пока составляет 20,8 долларов за баррель.

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