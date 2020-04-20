Volkswagen выплатит 620 миллионов евро компенсации в связи с «дизельгейтом»

Немецкий концерн Volkswagen с 5 мая начнет выплачивать компенсации владельцам автомобилей, пострадавшим в результате «дизельного скандала» в Германии. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает AFP.

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Около 620 миллионов евро будет выплачено 200 тысячам владельцев автомобилей в Германии. Таким образом автоконцерн решил урегулировать коллективный иск в досудебном порядке. В пресс-релизе Volkswagen говорится, что размер компенсации будет зависеть от модели и года выпуска дизельного автомобиля, приобретенного каждым истцом, и может варьироваться от 1350 евро до 6250.

Интересы немецких автомобилистов представляли Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC. Они заявляли, что компания «в ходе манипуляций с программным обеспечением преднамеренно и злонамеренно нанесла ущерб покупателям».

В коллективном иске против компании объединились почти 260 тысяч человек, пострадавших от «дизельного скандала». Общая сумма компенсации, которую должен будет выплатить Volkswagen, составит 830 миллионов евро. Часть заявок со стороны истцов еще только предстоит обработать, а средства распределить по итогам этой проверки. Сообщается так же, что до 30 апреля покупатели автомобилей, произведенных на заводах концерна, не успевшие сообщить о том, что им был нанесен ущерб, смогут оставить заявку на специальном сайте. Затем будет проведена соответствующая экспертиза. По словам главы юридического отдела Volkswagen Манфреда Досса, компания ожидает большое количество заявок, поданных непосредственно перед окончанием срока. Его слова приводит AFP.

Напомним, «дизельгейт» начался в сентябре 2015 года, когда немецкий концерн Volkswagen обвинили в мошенничестве при сертификации дизельных двигателей. Специальное программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы во время тестов, было установлено на 11 миллионах автомобилей. Первым обвинение концерну предъявило Агентство охраны окружающей среды США. Концерн, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, в также люксовые Lamborghini, Bentley, Bugatti, признал факты занижения уровня выбросов при продажах автомобилей в Штатах и Европе. Скандал стоил компании 30 миллиардов евро, большая часть из этих средств была выплачена в США.

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