Более 2,5 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом.

Согласно подсчетам агентства AFP, обнародованным 21 апреля, в мире официально выявлено более 2,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. 80% из них — в Европе и США. Жертвами COVID-19 в мире стал 172 551 человек. 108 797 смертей приходится на Европу. Количество выявленных случаев тем не менее не соответствует реальной картине заражений, поскольку многие страны тестируют лишь пациентов с серьезными симптомами.

Реклама Читать далее

В Великобритании 21 апреля смертность от COVID-19 снова пошла вверх. За последние сутки в британских больницах скончались еще 828 человек. Таким образом общее число погибших составляет 17 337 человек. В стране выявлено 129 044 случаев заражения.

В Италии также зафиксирован новый рост смертности от последствий коронавирусной инфекции. За последние сутки там умерли 534 человека (против 454 человек накануне). Общее число погибших достигло 24 648 человек с начала эпидемии. При этом количество заболевших в стране продолжает снижаться второй день подряд — в Италии насчитывается 107 709 больных COVID-19, это на 528 человек меньше, чем накануне. Премьер-министр страны Джузеппе Конти объявил во вторник, что до конца недели представит детальный план по выходу из карантина, который начнет действовать с 4 мая.

В Испании за минувшие сутки скончались 430 человек (против 399 накануне). Общее число погибших превысило 21 тысячу человек. Минздрав страны сообщил о более 204 тысячах выявленных случаях коронавирусной инфекции. При этом 31 788 случаев приходится на долю медицинского персонала.

Одновременно власти Испании объявили о небольшом смягчении условий карантина — одного из самых жестких в Европе. Начиная с 27 апреля, дети смогут выходить на улицу. Однако и эти выходы останутся крайне регламентированными: дети младше 14 лет смогут сопровождать взрослых во время похода в супермаркет, аптеку или банк.

В Швеции местное Агентство общественного здравоохранения сообщило, что к началу мая коронавирусом заразится треть населения Стокгольма и, таким образом, пик эпидемии будет пройден. Из 15 300 выявленных случаев заражения в стране половина приходится на Стокгольм. Жертвами COVID-19 в королевстве, где так и не был введен строгий карантин, стали 1765 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться