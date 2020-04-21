Дональд Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США из-за эпидемии коронавируса

Во вторник, 21 апреля, президент Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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«В свете нападения невидимого врага, а также в связи с необходимостью защитить рабочие места наших замечательных американских граждан, я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в США», — написал президент. Когда именно документ будет подписан, а также на какой срок будет введено ограничение, политик не уточнил.

«Голос Америки» передает, что в 2019 году Госдепартамент США выдал около 460 тысяч имиграционных виз, а Служба гражданства и иммиграции одобрила около 580 тысяч запросов на выдачу вида на жительство. Приостановка иммиграции может затронуть в первую очередь лиц, планирующих переезд в США или уже имеющих визы и подавших заявления на получение грин-карты.

Напомним, из-за распространения COVID-19 по меньшей мере до середины мая в Штатах введено ограничение на въезд из других стран.

Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса в стране более 22 миллионов человек обратились за пособиями по безработице. Президент Трамп неоднократно заявлял о необходимости как можно скорее приступить к перезапуску экономики и 17 апреля объявил о возможности поэтапного снятия карантина в США с начала мая.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, к 21 апреля в США проведено более четырех миллионов тестов и зафиксировано 787 960 случаев заражения коронавирусом.

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