Президент Мадагаскара представил «лекарство» от коронавируса. Это секретный отвар из трав

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на церемонии презентации Covid Organics — секретного отвара, помогающего, по его словам, излечиться от коронавирусной инфекции.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил «лекарство от коронавируса». Речь идет об отваре под названием Covid Organics — на базе полыни и других местных трав, наименование которых держат в секрете. Как сообщает корреспондент RFI в Антананариву, презентация препарата «прошла с большой помпой» в понедельник, 20 апреля, при участии министров, дипломатов и ученых.

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Отвар под названием Covid Organics был разработан в Малагасийском институте прикладных исследований (IMRA). Генеральный директор института заявил, что полынь укрепляет иммунную систему, поэтому напиток в первую очередь предназначен для профилактики коронавирусной инфекции.

Глава государства заявил, со своей стороны, что уже два человека излечились от COVID-19 благодаря отвару. «Мы хотим как можно шире распространить это лекарство, чтобы защитить население, — сообщил Андри Радзуэлина. — К нам уже обращаются со всего мира, из Канады, из США, из Европы с просьбой прислать наш продукт».

Как отмечает корреспондент RFI, отвар был создан за несколько дней и неизвестно, в каких условиях испытывали его действенность. В Малагасийском институте прикладных исследований заявили, что проводят сейчас «более серьезные клинические исследования».

У местной оппозиции такой подход вызывает опасения. «Опасно использовать малагасийское население, в особенности детей, как подопытных кроликов для этого чудодейственного лекарства», — заявила бывший кандидат в президенты Мадагаскара Фаниризоа Эрнево.

Завершая торжественную презентацию, президент Мадагаскара и его жена чокнулись «целебным» отваром. Президент пообещал, что производство «лекарства» наладят в достаточном объеме, чтобы все 27 миллионов жителей острова могли получить к нему доступ.

По официальным данным, на Мадагаскаре выявлен 121 случай заражения коронавирусом и нет ни одного погибшего. В понедельник в стране начался постепенный выход из карантина, который был введен на Мадагаскаре 23 марта.

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