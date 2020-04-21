Россия заняла 149-ю строчку в рейтинге свободы СМИ «Репортеров без границ»

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала во вторник, 21 апреля, ежегодный рейтинг свободы СМИ. Как отмечают правозащитники, пандемия коронавируса повлияла на свободу слова в ряде государств.

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В рейтинге свободы СМИ Россия второй год подряд сохраняет 149-е место из 180-ти. В отчете правозащитники отмечают «совершенствующиеся» с каждым годом методы по контролю за интернетом, в частности вступивший в силу 1 ноября закон «о суверенном интернете». А также напоминают о структурах Евгения Пригожина (так называемые «фабрика троллей» и «фабрика медиа»), которые не только распространяют фейковую информацию, но и преследуют неугодных журналистов.

Украина поднялась на шесть строчек и занимает теперь 96-е место. «Медийная панорама диверсифицировалась, — говорится в документе. — Власти провели долгожданные реформы, в частности закон о прозрачности собственности СМИ». Однако этого недостаточно: стране нужно больше реформ, чтобы «ослабить влияние олигархов на крупные СМИ, усилить независимость редакций и бороться с безнаказанностью».

На первом месте в рейтинге «Репортеров без границ» традиционно Норвегия, на втором — Финляндия, на третьем — Дания. Франция в этом году потеряла две позиции и опустилась на 34-е место. Правозащитники отмечают, что 2019 год был отмечен во Франции недоверием и насилием в отношении журналистов. Замыкают рейтинг Эритрея, Туркменистан и Северная Корея.

«Ближайшее десятилетие станет решающим для свободы прессы в связи с кризисами, которые влияют на будущее журналистики, — отмечается в докладе. — Геополитический кризис (агрессивный характер авторитарных режимов), технологический кризис (отсутствие демократических гарантий), демократический кризис (поляризация мнений и репрессивная политика), кризис доверия (подозрительность и даже ненависть к информационным СМИ) и экономический кризис (обеднение качественной журналистики)».

В связи с пандемией коронавируса в мире к пяти перечисленным выше кризисам добавляется санитарный кризис. Как подчеркивают правозащитники, существует «очевидная корреляция между подавлением свободы слова в связи с эпидемией коронавируса и местом, которые эти страны занимают в рейтинге свободы прессы».

Так, например в Китае (177-е место) и Иране (173-е место), которые стали очагами эпидемии, действует жесткая система цензуры. В Ираке (162-е место) агентству Reuters на три месяца заморозили лицензию за публикацию депеши, в которой официальная статистика властей по коронавирусу подвергалась сомнению.

И даже в европейской Венгрии (89-е место) премьер-министр Виктор Орбан подписал закон «о коронавирусе», который предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы за распространение фейков о новом заболевании. В России был принят аналогичный закон. Он предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Против этой статьи закона ранее уже выступили правозащитники.

«Санитарный кризис стал для авторитарных режимов возможностью применить знаменитую “шоковую доктрину”, — отмечает глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. — Воспользоваться нейтрализацией политической жизни, изумленным состоянием общественности и ослаблением мобилизации активистов, чтобы навязать принятие мер, которые невозможно представить себе в обычное время».

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