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Близкий к России китайский Харбин закрыл въезд из-за роста заражений коронавирусом

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Аэропорт Харбина, 11 апреля 2020 года.
Аэропорт Харбина, 11 апреля 2020 года. REUTERS - HUIZHONG WU
RFI

Власти десятимиллионного китайского города Харбина в среду усилили ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент RFI в Китае Стефан Лагард. 

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Очаги заражения выявили в двух больницах Харбина, сообщает AFP. После этого местные власти приняли решение закрыть город на въезд — за исключением зарегистрированных в городе автомобилей. Водителям на въезде измеряют температуру. 

Местная жительница рассказала корреспонденту RFI, что в городе «введен строгий контроль» в жилых комплексах, торговых центрах и офисах. Кроме того, 18 городских чиновников, в том числе глава местной комиссии по здравоохранению и помощник мэра, были привлечены к ответственности за «неспособность вести борьбу с эпидемией». Власти также отменили намеченное на пятницу открытие школ для старшеклассников.

Новые случаи заражения, как считают местные власти, были завезены в Харбин китайцами, вернувшимися из России. Власти объявили о 36 заразившихся за последнюю неделю. Все они работали или посещали две городские больницы. Всего с начала эпидемии в провинции Хэйлунцзян, административным центром которой является Харбин, выявили 921 случай заражения. Из них 384 случая власти назвали «завозными», уточняет AFP.

Еще 28 случаев заражения зарегистрировали в провинции Шаньси. Все они были выявлены у китайцев, вернувшихся из Москвы, сообщает корреспондент RFI. Кроме того, на карантин закрыли находящийся на границе с Россией китайский город Суйфыньхэ.

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