COVID-19: Макрон считает, что подходящий момент для расследования действий ВОЗ не настал

Эмманюэль Макрон считает, что к расследованию действий ВОЗ можно будет приступить, когда эпидемия коронавируса будет под контролем

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что не время расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения, пока не остановлена эпидемия коронавируса. Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

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Президент Франции, а также глава США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном возможность международного расследования деятельности ВОЗ. Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

По мнению французского лидера, организовывать расследование сейчас, когда эпидемия еще не до конца поддается контролю, не следует. При этом он заявил, что не отрицает спорности некоторых действий ВОЗ в самом начале пандемии. Он подчеркнул, что необходимо гарантировать полную прозрачность проверки, а в нынешних санитарных условиях это слишком трудно. Reuters подчеркивает, что эту точку зрения разделяют и власти Великобритании.

Обсуждения прошли по инициативе премьер-министра Австралии, который высказался в пользу открытия следствия и проверки действий представителей ВОЗ и попытался заручиться поддержкой мировых лидеров. Австралия выступает за всеобъемлющую проверку и точное установление происхождения коронавирусной инфекции, в том числе предлагается изучить реакции ВОЗ на различные этапы развития пандемии.

Reuters передает, что Австралия не исключает возможности наделить экспертов ВОЗ полномочиями, аналогичными тем, что уже есть у международных инспекторов по разоружению. Тогда они смогут начинать расследовать вспышки эпидемий, не дожидаясь согласия страны, на территории которой выявлено заболевание.

Эти предложения критикует Китай. Во вторник, 21 апреля, посольство КНР в Канберре упрекнуло австралийские власти в том, что они в своих политических нападках на Китай и ВОЗ примкнули к Соединенным Штатам. Напомним, 15 апреля США приостановили финансирование орагнизации. Дональд Трамп заявил, что эксперты ВОЗ в своих оценках масштаба эпидемии основывались лишь на данных, полученных из Китая, и это привело к росту числа заболевших в мире.

Напомним, 20 апреля французские власти предложили создать международную группу экспертов «по охране здоровья людей и животных» при ВОЗ. «Нужно дать ВОЗ дополнительные средства, позволяющие лучше выполнять ее миссию, то есть, обнаружение и оповещение об опасности», – сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Было бы желательно создать (…) высший консультативный орган по охране здоровья человека и животных, который давал бы научную оценку на базе экспертных заключений», – добавил он.

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