Коронавирус: канадские военные помогут домам престарелых

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении отправить военнослужащих на помощь сотрудникам домов престарелых и хосписов в провинциях Квебек и Онтарио. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном в четверг, 23 апреля.

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Во время своей ежедневной пресс-конференции премьер-министр Трюдо заявил, что пока не решено, сколько именно военных отправят на помощь сотрудникам домов престарелых. «Наши военнослужащие, как всегда, будут готовы помочь, но это краткосрочное решение», — отметил Трюдо.

22 апреля провинции Квебек и Онтарио попросили помощи у федеральных ластей в связи с нехваткой персонала в домах престарелых из-за эпидемии коронавируса. Правительство Квебека попросило выделить тысячу военнослужащих для выполнения работы младшего медицинского персонала. По данным канадского радио CNV, в Квебеке почти 4 тысячи жителей домов престарелых заразились коронавирусной инфекцией. Власти Онтарио также попросили помощи в уходе за жителями пяти из 128 домов престарелых, расположенных в провинции.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, в Канаде выявлено более 43 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 21 тысячи — в Квебеке.

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