Могут ли пятна на пальцах и подошвах ступней быть симптомом коронавируса?

Не исключено, что у COVID-19 имеются и кожные проявления. Дерматологи советуют обращать внимание на красные или фиолетовые пятна на подошвах и пальцах ног. Многие специалисты призывают к бдительности при появлении подобных признаков, но выражают сомнения: ведь подтвержденных научных данных на этот счет пока нет, а кожные изменения на стопах могут быть симптомами других патологических процессов.

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Французские дерматологи 6 апреля сообщили о возможных кожных проявлениях COVID-19. Более 400 специалистов Национального профсоюза дерматологов-венерологов (SNDV) зафиксировали у своих пациентов пятна на коже, которые могут быть связаны с коронавирусом. Врачи поясняют, что речь может идти о симптомах как при обмороженииконечностей (красная волчанка обморожения). Это также могут быть внезапные, стойкие, иногда болезненные покраснения или сыпь.

«Анализ многих случаев, зарегистрированных SNDV, показывает, что эти проявления могут быть связаны» с коронавирусом, говорят в профсоюзе. Специалисты призывают население и врачей не оставлять без внимания кожные симптомы.

Дермотолог, член профсоюза SNDV Пьер-Андре Бешрель в интервью RFI объясняет, что кожные проявления у респираторных вирусов — вещь редкая. Но в случае с COVID-19 такая реакция неудивительна: коронавирус поражает эпителиальные клетки и может проникать в кожу.

Почему этот симптом заметили только к апрелю 2020 года? Пьер-Андре Бешрель называет это загадкой. Дерматолог предполагает, что в Китае могли обойти вниманием этот вторичный и довольно редкий симптом. Возможно, вначале к борьбе с COVID-19 не подключили дерматологов.

Однако специалисты Французского общества дерматологии (SFD) выражают сомнения. Ведь пока нет масштабных исследований, доказывающих связь между воспалительными реакциями кожи и COVID-19. Еще в конце марта SFD призвало сообщать о подобных случаях. Чаще всего в ассоциацию сообщают об обморожениях пальцев ног.

В SFD признают, что количество случаев обморожений необычно для весны, но подчеркивают: пока мало задокументированных случаев у пациентов, сдавших положительный ПЦР-тест на COVID-19. И у многих из них нет других симптомов. Так или иначе, только серологические исследования на антитела прояснят ситуацию.

Исходя из тех данных, которые имеют медики уже сейчас, покраснения кожи, вероятно, возникают на поздних стадиях болезни. Пока ничто не говорит о том, что это может быть симптомом-предвестником, как, например, потеря обоняния, утверждают в SFD.

Как часто и у кого встречается?

В профсоюзе SNDV говорят, что обморожения фиксировали у тех, кто находится на домашнем карантине, а не в больнице. У них в анамнезе нет ни сердечно-сосудистых, ни почечных, ни аутоиммунных заболеваний. Они не были на холоде. Но эти люди были в контакте с зараженными коронавирусом (с подтвержденным или предполагаемым диагнозом).

Дерматолог Пьер-Андре Бешрель указывает, что пятна на коже появляются под конец болезни, и, скорее всего, это признак легкой формы коронавирусной инфекции. По его словам, кожные изменения встречаются в 1-2% случаев COVID-19. Но пока это лишь самые предварительные и неточные данные.

Российский врач-пульмонолог, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев в интервью ТАСС рассказал, что кожные поражения встречаются у 3–5% пациентов с новым коронавирусом. По его словам, это может быть красная сыпь (похожая на сыпь при краснухе и кори), а также сетчатое ливедо — сосудистый рисунок на коже, чаще всего на ногах. Профессор Авдеев отмечает, что чем младше пациент, тем больше у него кожных проявлений при COVID-19.

Такую же закономерность фиксируют и испанские ортопеды. По их данным, чаще всего изменения кожи при COVID-19 встречаются у детей и подростков, которые в подавляющем большинстве случаев переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме.

В Испании начали учет случаев

Испанский генсовет ортопедов завел специальный реестр для учета и обработки данных о возможных кожных поражениях при COVID-19. «Это поражения пурпурного цвета, очень похожие на поражения от ветряной оспы, кори или обморожения, которые чаще всего появляются в районе пальцев ног и обычно заживают, не оставляя следов», — говорится на сайте совета ортопедов.

Судя по фото, пятна могут быть разного размера, красными или пурпурными, единичными или множественными. Они появляются на пальцах и подошвах ног.

Испанские специалисты с осторожностью и долей сомнения высказываются о вероятности связи между дерматологическими симптомами и коронавирусом — пока прошло мало времени, чтобы делать выводы. Но они все же призывают к бдительности: своевременное обнаружение покраснений на коже может предотвратить новые заражения. Родителям, обнаружившим у своих детей такие пятна, они советуют держать ребенка в карантине и регулярно измерять у него температуру. Если дело доходит до обращения к специалисту, ортопеды советуют консультироваться по видеосвязи и отправить фотографии в клинику. Клиника в свою очередь отправляет данные в реестр.

Дерматологи подчеркивают: подобные покраснения доброкачественные и обычно проходят сами. Они призывают не заниматься самолечением и не применять без рекомендации врача кортикостероидные мази.

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