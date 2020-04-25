В рамках реформы: в Саудовской Аравии отменили наказание плетьми

Одна из акций правозащитной организации Amnesty International в поддержку саудовского блогера Раифа Бадави, ранее приговоренного к 10 годам тюрьмы и 1000 ударов плетью.

Верховный суд Саудовской Аравии отменил наказание плетьми.Как сообщает Би-би-си, власти назвали это «продолжением реформ», проводимых наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Накануне агентство Reuters сообщило о том, что саудовский правозащитник, который считается родоначальником реформистского движения в королевстве, умер после долгого тюремного заключения.

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Как сообщает AFP, Верховный суд Саудовской Аравии мотивировал свое решение об отмене порки необходимостью «соблюдать международные стандарты прав человека (по запрету) телесных наказаний».

Вместо ударов плетью виновным в совершении целого ряда преступлений теперь будет грозить штраф или тюремное заключение.

Впрочем, как уточняет издание «Сноб», другая форма «телесного наказания» (отрубание кистей рук за кражу) в Саудовской Аравии все еще остается в силе.

Не отменена и смертная казнь, которая, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, активно применяется в стране.

Не идет речи пока и о предоставлении «в рамках реформы» политических свобод гражданам.

24 апреля агентство Reuters сообщило, что в больнице саудовской столицы Эр-Рияда умер заключенный: известный правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид.

По данным источников агентства, 69-летнего оппозиционера доставили в больницу из тюрьмы, где он находился с 2013 года. Аль-Хамид был одним из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ALQST), которая, в частности фиксировала нарушения прав человека в королевстве.

Reuters отмечает, что в среде саудовских интеллектуалов аль-Хамид считается «отцом-основателем» движения за реформы.

Напомним, в декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили обвиняемых в жестоком убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. В то же время суд постановил, что советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, которого в США считают организатором убийства, не причастен к совершенному преступлению, так же, как и экс-заместитель главы разведки Саудовской Аравии Ахмад аль-Асири.

Ранее, в июне 2019-го группа следователей ООН представила отчет по этому делу. В документе утверждается, что «господин Хашогджи стал жертвой умышленного убийства, фактически случившееся можно назвать казнью. (...) За эти действия королевство должно нести ответственность в соответствии с международными законами, в том числе, и в сфере защиты прав человека».

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