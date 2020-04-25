В США от коронавируса умерли более 50 000 человек

Американка, протестующая против мер по изоляции граждан. Акция у Капитолия штата Висконсин. Мадисон, 24.04.2020

В Соединенных Штатах, согласно последним данным, число жертв коронавируса — 51017 человек. Данные были обнародованы вечером 24 апреля (утром 25-го по европейскому времени).

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Согласно официальным сведениям, которые приводит AFP, только за последние сутки от COVID-19 в Соединенных Штатах скончались 1258 человек.

США остаются страной, потерявшей больше всего людей в результате этой эпидемии. Абсолютная статистика значительно хуже, чем где бы то ни было в мире. В Италии число жертв — около 26 тысяч, в Испании и Франции — более 22 тысяч.

Две недели назад, 11 апреля, на всей территории США впервые в истории ввели режим масштабного бедствия.

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