Лаборатория Р4 в Ухане оказалась в центре теорий заговора и расследования американских спецслужб

В эпицентре распространения коронавируса Ухане расположена биологическая лаборатория с наивысшим уровнем безопасности. Построенная при прямом участии Франции, лаборатория занимается исследованием новых вирусных заболеваний. Именно в ней был впервые идентифицирован Covid-19. Именно в ней, как утверждает расследование Radio France, начали тестирование первой вакцины против коронавируса на людях. И именно эта лаборатория оказалась в центре многочисленных теорий заговора об искусственном происхождении нового вируса, который поразил планету.

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В Китае говорят, что город Ухань, в котором проживает 11 миллионов человек, является «самым французским городом страны». В этой бывшей французской концессии Ханькоу (с 1896 по 1943 год), выросшей недавно в огромный город, французы построили административные здания, музей урбанизма и вокзал для скоростных поездов TGV. В индустриальной зоне расположились заводы Peugeot-Dongfeng, Renault, Eurocopter, Schneider Electric, L'Oréal и Pernod-Ricard.

По иронии судьбы, в непосредственной близости от старого центра бывшей французской концессии расположен ставший знаменитым рыбный рынок Уханя, с которого, по официальной информации китайских властей, началась эпидемия коронавируса Covid-19. Однако в последнее время в мире распространяется теория, согласно которой этот зловещий вирус появился не у продаваемых на этом рынке экзотических животных – он стал продуктом деятельности биологический лаборатории Р4 Уханя. К этой лаборатории Франция имеет прямое отношение.

Сотрудничество Китая и Франции в области медицины началось в начале 2000-х годов. В октябре 2004 президент Жак Ширак совершил последнюю поездку в Китай, в ходе которой он подписал с Ху Цзиньтао соглашение о совместной борьбе с новыми инфекционными заболеваниями. Это соглашение было подписано, когда в стране только закончилось распространение эпидемии SARS и появился вирус так называемого «птичьего гриппа» H5N1. Именно после заключения такого соглашения между главами двух государств рождается идея построить лабораторию уровня Р4 в Ухане.

Р4 означает «высший уровень патогенности»: в лабораториях такого типа изучают самые опасные вещества и микроорганизмы, вызывающие высокую смертность в случае распространения, не имеющие вакцины или эффективного способа лечения и обладающие возможностью распространения воздушно-капельным путем. Подобные лаборатории, которых насчитывается в мире около пяти десятков, имеют также англоязычную классификацию «BSL 4» или biosafety level 4 с самыми высокими требованиями безопасности. А лабораторий Р4, занимающихся изучением вирусов, в мире не более тридцати. Некоторые из них работают под лицензией ВОЗ.

Уже в самом начале разработки проекта строительства лаборатории появились сомнения в его целесообразности. Так, например, начало совместного проекта в Ухане встретило сопротивление со стороны французского Генерального секретариата национальной безопасности, который опасался превращения лаборатории из инфекционной в разработчика биологического оружия. Кроме этого, французские власти были обеспокоены отсутствием информации о мобильных биологических лабораториях типа Р3, которые были построены на французские деньги для борьбы с эпидемией SARS. К концу эпидемии судьба этих лабораторий осталась для французов неизвестной. «Многие во Франции думали, что то же самое произойдет и с лабораторией наивысшего уровня патогенности Р4», написал в своей книге журналист Антуан Изамбар, автор книги «Франция-Китай, опасные связи».

Тем не менее, в 2008 году строительство начинается. Им управляет совместный франко-китайский комитет, который с французской стороны возглавляет Ален Мерие из лаборатории Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)в Лионе и член китайской академии наук доктор Чэнь Чжу. В строительстве лаборатории приняли участие полтора десятка французских узкоспециализированных предприятий, владеющих высокими технологиями. Как написал в своей книге Антуан Изамбар, «некоторые помещения по уровню непроницаемости подобны атомной подводной лодке». Однако те работы по строительству лаборатории, которые осуществляла китайская сторона, вызывают недовольство французов. До такой степени, что эксперт по индустриальному строительству Technip, приглашенный к участию в проекте, отказался выдавать свой сертификат на здание.

Строительство лаборатории закончено в 2015 году. Помимо огромного бункера, вмещающего рабочие помещения, на территории располагается жилое здание для размещения около 250 ученых, которые, согласно проекту, должны были прибыть из французских и китайских городов. Однако французы в Ухань так и не приехали.

В том же 2015 году сопредседатель с французской стороны Ален Мерие покидает свой пост. Свой уход он так объяснил в интервью Radio France: «Лаборатория Р4 является китайским инструментом. Она им принадлежит, даже если Франция и участвовала в строительстве». Тем не менее, французское государство все же намерено сотрудничать с лабораторией в Ухане, обмениваясь данными и исследователями с Институтом Inserm в Лионе. Но это сотрудничество также не состоялось. В 2017 году французские власти собирались отправить в Ухань 50 ученых для совместной работы, но различные бюрократические проволочки этому воспрепятствовали.

Так или иначе, но работа в лаборатории Р4 Уханя началась только в январе 2018 года. Ее ввод в эксплуатацию совпал по времени с визитом в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона. Примерно в тот же период, согласно публикации газеты Washington Post от 14 апреля 2020 года, группа американских дипломатов посетила лабораторию, а затем написала в своем рапорте Вашингтону, что меры безопасности там недостаточны для места, где работают над изучением коронавируса у летучих мышей.

Как подтвердил Radio France Ален Мерие, «с 2016 года не было ни одного совместного заседания франко-китайского комитета по инфекционным болезням». Лаборатория никогда не работала на полную мощность, вместо 250 специалистов там находилось несколько ученых из китайского Института вирусологии. По информации Алена Мерие, они исследуют три вируса: Эболу, конго-крымскую геморрагическую лихорадку и переносимый летучими мышами и свиньями вирус Нипах.

Но появление Covid-19 изменило деятельность лаборатории и сделало ее знаменитой на весь мир. Именно здесь, в Ухане, в конце декабря профессор Ши Чжэнли впервые обнаружил новый вирус из образцов, взятых у пяти пациентов из городских больниц. Об этом сообщает Radio France со ссылкой на два «надежных источника», тогда как официальные власти Китая не подтверждают такую информацию. 3 января полная ДНК генома коронавируса была сделана лабораторией Р3 Шанхая, а затем передана для изучения в другие страны. В это время Р4 Уханя уже работает над созданием вакцины против коронавируса. Для этого проводились тесты на инфицированных обезьянах.

Согласно официальной информации, лаборатория в Ухане была закрыта 23 января из-за жестких карантинных мер. Однако по информации отдела по расследованиям Radio France, в середине марта лаборатория провела первые испытания вакцины против коронавируса на людях. Несколько источников в Китае рассказали журналистам, что лаборатория действует совместно с одним частным предприятием по микробиологии. Тесты проводятся на волонтерах, среди которых есть местные медики. По словам доктора Чжао Яня из госпиталя Чжуннань в Ухане, первые тесты прошли успешно. В настоящее время тестируется вторая, гораздо более многочисленная группа.

Однако в последнее время эта лаборатория привлекает мировое внимание вовсе не из-за этого. 17 апреля глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа внимательно следит за Уханьским институтом вирусологии. Он обвинил правительство Китая в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса. «Мы знаем, что первые признаки коронавируса проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии. Мы знаем, что Коммунистическая партия Китая рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником происхождения вируса. Мы также знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию, чтобы оценить то, что там произошло и что там происходит», – заявил Помпео.

Согласно американским СМИ, спецслужбы США ведут расследование, которое основано на известной еще до распространения эпидемии информации о том, что в Китае, в частности, в Ухане, имеются несколько лабораторий, занимающихся изучением коронавируса у летучих мышей. После начала эпидемии в США, эту информацию широко распространила пресса и некоторые американские депутаты, что начало вызывать вопросы у общественного мнения – не является ли вирус делом рук человека?

Эту версию защищает во Франции нобелевский лауреат в области медицины за открытие ВИЧ-инфекции, профессор Люк Монтанье. 17 апреля в интервью телеканалу CNews Монтанье заявил о том, что вирус Covid-19 был создан китайскими учеными в Ухане. И что при создании нового вируса использовался генетический материал вируса СПИДа. При этом он ссылается на публикацию индийских ученых в издании BioRxiv, которое печатает итоги предварительных исследований ученых, не одобренные научным сообществом. Надо отметить, что под давлением критики эта публикация была позже удалена.

Версию Люка Монтанье опровергли прежде всего французские ученые. Так в интервью RFI профессор CNRS Фредерик Кек объяснил расположение лаборатории Р4 в Ухане тем, что новые вирусы чаще всего появляются именно в этом центральном регионе Китая. «Каждый раз, когда появляется новый вирус, появляются и теории заговора, согласно которым вирус пришел из лаборатории. Но создать искусственно новый вирус очень сложно, и тем более сложно его распространить без того, чтобы не стать его первыми жертвами», – добавил Фредерик Кек.

Американские СМИ передают, то ведущееся в Вашингтоне следствие склоняется к версии случайного распространения вируса из лаборатории в Ухане. Об этом на днях заявил телеканал CNN. Основанием для такой гипотезы стала информация о том, что около 30% первых зараженных коронавирусом пациентов в Ухане (17 человек из 41) никогда не посещали рыбный рынок и могли заразиться где-то в другом месте. В частности, американские СМИ они указывают на ошибку одной исследовательницы из лаборатории Р4, на которую попала кровь летучей мыши, и которая перенесла вирус на себе за пределы лаборатории.

Что же на самом деле произошло в этой лаборатории – там разработали новый вирус или же имеющийся у летучей мыши вирус передался человеку в результате неосторожных действий? В обоих случаях встает вопрос об ответственности высших властей страны – что они знают о произошедшем? Американские власти считают, что Пекин обязан дать ответ, тем более что в финансировании лабораторий в Ухане принимали участие, помимо Франции, США и Канада.

Дело в том, что в Ухане есть еще одна микробиологическая лаборатория. Классифицированная по уровню защиты Р2, она также занимается изучением новых вирусных заболеваний. И расположена она всего в трехстах метрах от злополучного рынка, ставшего официальным центром распространения эпидемии. В этой второй лаборатории Уханя эпидемиологи также проводят тесты на летучих мышах. Как утверждает телеканал BFM-TV, до эпидемии там были тестированы как минимум 600 летучих мышей для разработки различных вакцин. И именно летучие мыши, продававшиеся на рынке Уханя стали, по официальной версии, распространителями нового коронавируса.

Аргументов к версии возникновения вируса из-за неосторожности ученых в лаборатории добавляют публикации китайских СМИ. Как отмечет газета Le Figaro, «16 февраля государственные СМИ Китая также сообщили о нарушениях. В частности, они утверждали, что исследователи после экспериментов выбрасывали лабораторные материалы в канализацию без специальной обработки, предназначенной для биологических отходов. Они также напомнили о том, что ряд исследователей, желавших подработать, продавали подвергавшихся экспериментам лабораторных животных на рынках Уханя».

В настоящее время западные политики боятся прямо критиковать Китай за запоздалую реакцию и неполную информацию во время эпидемии в Ухане. От Китая сейчас во многом зависят поставки так необходимых Европе защитных масок и тестов. Не стесняется только Дональд Трамп, который, впрочем, был всегда известен своей антикитайской политикой. Поэтому и расследование было начато в США.

Не известно, к каким выводам придут американцы, но в этой истории очень много совпадений, которые надо будет проверить, учитывая непрозрачность китайских властей. И когда планета все же справится с эпидемией, останется много вопросов: откуда взялся вирус, почему Китай поздно передал о ней информацию, почему поздно ввел меры карантина (в январе 2020, тогда как о первых случаях было известно уже в конце ноября 2019) и какова роль ВОЗ в управлении кризисом?

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью Financial Times, во время которого ему задали вопрос, справляются ли лучше авторитарные режимы с эпидемией, нежели демократии. Он ответил: «Не будем наивными, говоря, что они лучше справляются (с управлением эпидемией в Китае). Многих вещей мы не знаем».

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