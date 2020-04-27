Коронавирус выявили у трех миллионов человек по всему миру

Более трех миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом.

Более трех миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского исследовательского университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени публикует статистику пандемии.

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Наибольшее количество заражений зарегистрировано в США — 972 969. Число погибших от коронавирусной инфекции в стране превысило 55 тысяч человек.

На втором месте по количеству заразившихся — Испания (229 422). За последние сутки там умер 331 человек c коронавирусной инфекцией. Общее число погибших составило таким образом 23 521 человек.

Третье место в статистике заразившихся занимает Италия (199 414). При этом в Италии насчитывается наибольшее количество погибших в Европе (26 977). За последние сутки там умерли 333 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На четвертом месте — Франция, где выявили 162 220 заразившихся. Согласно новым данным французского Минздрава, жертвами пандемии во Франции стали уже 23 293 человека. 437 из них умерли за последние сутки.

Россия занимает девятое место в мире по числу выявленных случаев заражения (87 147 человек) и уже обогнала по этому показателю Китай. За минувшие сутки в стране скончались 50 человек с COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране, по официальным данным, умерли 794 человека.

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