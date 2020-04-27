По оценкам экспертов SIPRI, военные расходы России в 2019 году достигли 65,1 миллиарда долларов (3,4% глобальных трат).

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в понедельник, 27 апреля, обнародовал доклад, посвященный объемам расходов стран на оборону за 2019 год.

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Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, США: в 2019 году военные расходы страны составили 732 миллиарда долларов, то есть 38% от общих мировых трат.

На втором месте — Китай, где на оборону выделили 261 миллиард долларов, а на третьем — Индия (71,1 миллиарда).

Россия, которая в 2018 году была на пятой позиции, в 2019 поднялась на четвертую строчку. По оценкам экспертов SIPRI, военные расходы страны достигли 65,1 миллиарда долларов (3,4% глобальных трат).

Замыкает пятерку Саудовская Аравия, где на оборонный комплекс выделили почти 62 миллиарда.

Франция сохранила в рейтинге шестую позицию, потратив в 2019 году на оборону 50,1 миллиард долларов. За ней следуют Германия и Великобритания. Среди европейских стран Германия выделяется самыми высокими темпами роста военных расходов — за 2019 год ее траты на оборону выросли на 10%.

В SIPRI отмечают, что расходы на оборону выросли по сравнению с 2018 годом. Наибольший рост -на 5% -произошел в Европе. В докладе Стокгольмского института подчеркивают, что пятый год подряд не могут предоставить данные о сумме военных трат на Ближнем Востоке. Если судить по доступным данным, расходы на оборону в регионе упали на 7,5%.

В начале марта Стокгольмский институт исследования проблем мира публиковал свой ежегодный рейтинг стран-экспортеров вооружения. По итогам 2019 года Франция закрепилась в списке крупнейших мировых экспортеров на третьей строчке — после США и России.

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