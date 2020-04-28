Пандемии недавнего прошлого: азиатский и гонконгский грипп

Коронавирус не является первой пандемией новейшего времени. Мир пережил две эпидемии гриппа: в конце 1950-х годов «азиатский грипп» и через десять лет, в конце 1960-х, — «гонконгский». От каждой из этих эпидемий умерло, по оценкам, от 1 до 4 миллионов жителей планеты. Эти пандемии почти забыты, и тем не менее их можно сравнить с переживаемой нами сегодня — с коронавирусом. Журналист RFI Кристоф Паже (Christophe Paget) напоминает об этих двух пандемиях, пришедших в Европу из Азии во второй половине XX века.

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Собеседник журналиста RFI — историк и демограф из парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Патрис Бурделе (Patrice Bourdelais).

RFI: Коронавирус, как «азиатский» и «гонконгский» грипп, пришел из Китая. Можно ли считать это совпадением?

Патрис Бурделе: На самом деле, у всех больших эпидемий есть своего рода «экологические ниши»: холера «родилась» в Бенгалии, лихорадка Эбола — в Центральной Африке. Китай — «историческая родина» практически всех вирусов гриппа. Даже грипп из России, достигший Европы в 1889-90 годы, очевидно шел из центрального Китая, так же как и обрушившийся на Европу в 1957-58 годах «азиатский грипп». А через десять лет в Европе началась эпидемия «гонконгского гриппа», который тоже «родился» в центральном Китае примерно в феврале 1968 года, в разгар культурной революции.

Какими путями эти две эпидемии распространялись по миру, и похожи ли они на те, которыми «идет» коронавирус в последние месяцы?

Эпидемия обычно следует за крупными путями торговли и связи, классически это были караванные маршруты, которые когда-то были главными путями торгового обмена. Эпидемия также «сопровождает» перемещения войск и большие религиозные паломничества. Эти эпидемии всегда выходили через Гонконг, оттуда они направляются в Японию. А затем (или же одновременно) через страны юго-восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, Австралию, Индию, Иран добираются до Соединенных Штатов, Европы и Африки. Это классический путь. Пандемизация всегда происходит практически одинаково.

Так это американские солдаты, возвращавшиеся с вьетнамской войны, занесли вирус гонконгского гриппа в Соединенные Штаты.

Да. Вьетнам был заражен из Гонконга и Китая, и возвратившиеся на свои базы в Калифорнии солдаты, принесли эпидемию в сентябре 1968 года. Оттуда эпидемия распространилась по всей территории США, и в декабре от гонконгского гриппа умерло 50 тысяч человек. По числу жертв можно судить, что это была серьезная эпидемия даже для такой большой страны. Ну а из США она «переправилась» в Европу.

И эти вирусы «путешествовали» так же быстро, как сегодня коронавирус?

Есть два важных фактора: быстрота воздушного транспорта и количество перевозимых пассажиров. Между эпидемиями середины прошлого века возможности передвижения по воздуху возросли. В 1968 году этот вид транспорта стал преимущественным. Конечно, это нельзя сравнивать с «бумом» начала 2000-х, однако эпидемия «гонконгского гриппа» стала первой, распространившейся со скоростью самолета.

Обе эти пандемии так же опасны или еще опаснее, чем коронавирус?

Число умерших всегда подлежит сомнению. Примерно известно о количестве жертв в западных странах, но когда дело доходит до сбора сведений о жертвах эпидемии в Африке или других частях мира (Азия и др.), все становится намного сложнее, приходится прибегать к «вилке» значений, к оценкам в широком диапазоне. Приведу такой пример: по данным ВОЗ, от «азиатского гриппа» умерло 250 тысяч человек. А оценочная «вилка» колеблется в пределах от одного до четырех миллионов. «Гонконгский грипп» унес жизни около одного миллиона человек, но предположительно жертв было до четырех миллионов. Так что проще будет говорить о двух больших пандемиях XX века.

А что касается экономических последствий?

«Азиатский грипп» повлек за собой последствия, в частности — падение биржевого курса — в меньшей степени в Париже, чем в Нью-Йорке и Лондоне, потому что падение курса было более ощутимо на больших биржах, чем на маленьких — парижская биржа была меньше. Конечно же, была приостановка деятельности, правда, не такая как сегодня в связи с карантином. Однако большая разница все-таки есть — это перенятая в Европе Францией и Италией «китайская модель» карантина и контроля эпидемии.

Оставленная во второй половине XIX века старая средневековая модель была создана итальянцами для борьбы с эпидемией чумы. Тогда вводился карантин, больных помещали в лазареты. (Лазаретом первоначально называлось средневековое убежище для страдающих болезнью святого Лазаря, т.е. проказой. Ранним примером лазарета может служить остров Лазаретто в Венецианской лагуне. Он получил название от монастыря, в котором рыцари-лазариты заботились о больных проказой. По приказу венецианского дожа после сильной эпидемии чумы 1348 года на острове был основан карантин, просуществовавший до 1630 года). Вводились также санитарные кордоны. Однако от этой модели борьбы с эпидемиями отказались, в частности, в Англии в 1860-е годы. С тех пор в борьбе с эпидемиями начали применять английскую систему так называемого «нео-карантина» — с медицинским освидетельствованием для любого судна, прибывающего в английский порт. Больных отправляли в «Fever Hospitals», у остальных спрашивали адреса, по которым их можно было навестить через неделю для проверки состояния здоровья. Эта система более гибкая, она не препятствовала торговле и обмену, и использовалась еще несколько месяцев назад.

Сегодня мы в совершенно иной исторической реальности. Это настоящий разрыв, который нас отбросил больше чем на полтора столетия назад, к эпидемии холеры 1831-32 годов в Европе.

Вы говорили о падении бирж во время эпидемии «азиатского» и, с десятилетним перерывом, «гонконгского гриппа». Во Франции экономика пострадала?

Была задета, но не остановлена. В регионе Тулузы заболели 15% железнодорожников, поэтому поезда были отменены. Известно также о том, что касса медицинского страхования в связи с ростом числа больничных была перегружена настолько, что ей пришлось буквально закрыть двери на все время рождественских каникул. Во время обеих эпидемий прошлого века промышленное производство снизилось, однако не было полной остановки производства, как сегодня. По меньшей мере 20% рабочих и служащих продолжали работать.

Во всяком случае, во Франции в конце 1960-х годов ни пресса, ни правительство не принимали пандемию всерьез.

К «азиатскому гриппу» 1957-58 годов во Франции отнеслись серьезно, потому что еще была свежа память об испанке (испанском гриппе 1918-1919 гг., который был самой большой пандемией за всю историю, число умерших оценивается от 17 до 50 – 100 миллионов человек). Кроме того, к этому времени развилось производство антибиотиков, примерно каждые два года фармакологи сообщали о появлении новых видах лекарств. Появилась уверенность в том, что можно справиться с этим гриппом, в частности, путем снижения смертности с помощью антибиотиков.

Медицинская и научная среда активно работали над вакцинами. Но в конце концов и этот грипп прошел. Правда, он унес немало жизней (порядка 15 – 20 тысяч во Франции), но все же меньше, чем «гонконгский», который был гораздо смертоноснее — только в декабре 1968 года умерло 25 тысяч человек и в январе 1969-го, в конце эпидемии, 6200 человек.

«Гонконгский грипп», таким образом, недостаточно освещали в СМИ.

Политика тогда переживала последствия 1968 года, социальные движения продолжались. Генерал де Голль ушел в отставку в апреле, Жорж Помпиду стал президентом после выборов в июне. Возглавивший правительство Жак Шабан-Дельмас запустил свой проект социальных преобразований в сентябре. Планы в политической и социальной сферах занимали все пространство СМИ, для санитарных проблем места не оставалось. То же самое и в мире, где внимание было сосредоточено на войнах, например, в Биафре (вооруженный конфликт в Нигерии, вызванный межэтническими противоречиями и попыткой отделения восточных провинций страны и провозглашения Республики Биафра. Конфликт продолжался с июня 1967 года по декабрь 1970-го. Федеральному нигерийскому правительству удалось установить контроль над мятежными территориями — RFI).

К тому же вера в научный и медицинский прогресс вселила уверенность в то, что инфекционные заболевания будут не только под контролем, но и полностью искоренены. А в конечном итоге мы добились полного успеха только в борьбе с оспой (с помощью массовой вакцинации) и почти полного — в борьбе против полиомиелита.

А как Азия переживала эпидемию «гонконгского гриппа»?

«Ужасом» для азиатских стран была культурная революция в Китае и порождаемые ею волнения. Конечно, когда Китай «экспортировал» через Гонконг вирус гриппа, бдительность была очень важна, в первую очередь для жителей Гонконга, который в то время еще находился под британским контролем (был колонией Великобритании). Но также и для японцев с их знаменитыми учеными и серьезной традицией исследований в области бактериологии. Важно было также соблюдение санитарных норм и барьерных жестов. Ношение масок в Японии распространилось довольно быстро. Япония стала примером бдительности. Все японцы носили маски в период эпидемии «гонконгского гриппа». В стране общественная гигиена очень развита с начала XX века. Что касается Китая, в то время там ничего нельзя было контролировать. Хунвэйбины бесчинствовали в больших городах, в компартии велась ожесточенная борьба с оппозиционерами политике Мао Цзедуна. Для соблюдения санитарных норм времени не оставалось. Имеются цифры числа зараженных и умерших, но они, на мой вгляд, абсолютно не соответствуют реальности.

А Тайвань?

В Китае в период эпидемии «азиатского гриппа» была опасность вспышки чумы и холеры. Власти Тайваня, который хорошо защищается от Китая, проявляли бдительность для защиты общественного здоровья. Тайцы очень тщательно контролировали любого иммигранта или человека, возвращавшегося из материкового Китая. Они были обязаны пройти медицинское обследование и карантин для того, чтобы избежать «экспорта» в страну холеры, чумы или гриппа, которые часто «посещают» эту часть мира.

Таким образом, у Тайваня есть «приобретенные навыки». Вы ведь видели, что Тайвань справился с эпидемией коронавируса довольно хорошо. Правда, методами, которые иногда могут шокировать, так как они ставят коллективные интересы выше личных свобод. Однако результаты в Японии, Южной Корее и на Тайване впечатляющие. Они показывают, что существует несколько моделей борьбы с эпидемией.

Чему нас научили эти две пандемии, что они изменили?

«Гонконгский грипп» дал много информации, он позволил начать моделировать и прогнозировать эпидемии гриппа, что было важно для эпидемиологии. Этот второй грипп убедил в том, что необходимо начать широкое производство вакцин, потому что лаборатории Mérieux и Pasteur в то время не имели возможности поставлять достаточного количества доз для вакцинации нескольких миллионов французов.

Кроме того, в 1968-69 гг., в частности, была выявлена повышенная смертность пожилых людей именно из-за «гонконгского гриппа», и им настоятельно рекомендовали сделать прививки от гриппа. Между прочим, с 1984 года вакцинация против гриппа пожилым людям старше 75 лет стала оплачиваться Фондом медицинского и социального страхования.

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