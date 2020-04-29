Авиакомпании увольняют тысячи работников из-за эпидемии коронавируса

25 миллионов рабочих мест в авиакомпаниях всего мира находятся под угрозой.

25 миллионов рабочих мест в авиакомпаниях всего мира находятся под угрозой, сообщает в среду, 29 апреля, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Некоторые эксперты предполагают, что на восполнение финансовых потерь авиакомпаниям потребуется до трех лет.

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Авиакомпании, вынужденные прекращать перевозки пассажиров во время эпидемии, находятся под угрозой банкротства, сообщает IATA. По прогнозам ассоциации, возвращение к нормальному ритму перевозок будет возможно через месяцы, если не через годы. В такой ситуации несколько миллионов работников авиатранспортного сектора могут остаться без работы. Как рассказал агентству France-Presse финансовый директор Международной ассоциации воздушного транспорта Брайан Пирс, «в начале года большинство авиакомпаний имели резервный фонд, который поддерживал их на плаву около двух месяцев. Сейчас эти резервы закончились».

Во вторник, 28 апреля, авиакомпания British Aiways объявила о сокращении штата работников на 12 тысяч человек (всего в компании работает 42 тысячи). В тот же день скандинавская авиакомпания SAS и исландская Icelandair объявили о сокращении, в общей сумме, 7 тысяч работников. Неделю назад авиакомпания Virgin Australia, в которой работает около 10 тысяч человек, объявила о финансовой несостоятельности, став первым крупным авиаперевозчиком, который обанкротился. За ней последовала лоу-кост компания Norwegian Air Shuttle, объявившая 20 ноября о банкротстве четырех своих филиалов.

Основные европейские авиакомпании опубликовали открытое письмо, в котором просят «срочную» финансовую помощь от Евросоюза. Это письмо было опубликовано накануне видеоконференции министров транспорта ЕС в среду, на котором они должны обсуждать проблему работы транспорта во время эпидемии коронавируса.

Привыкшие к кризисам авиакомпании обычно довольно быстро восстанавливают свою экономическую активность. Так было после терактов 11 сентября 2001 и во время мирового финансового кризиса 2008 года. Однако сейчас экономические эксперты в области авиации предполагают, что для возвращения к нормальной деятельности авиакомпаниям понадобится намного больше времени. Этому способствуют два фактора: мировой экономический спад и поведение пассажиров, которые будут еще долгое время бояться совершать перелеты.

Согласно данным IATA, торговый оборот авиакомпаний в 2020 году будет на 55% меньше, чем в прошлом. 25 миллионов работников сектора по всему миру могут остаться без работы.

Государства пытаются оказать поддержку авиакомпаниям. На прошлой неделе правительства Франции и Нидерландов объявили о предоставлении кредитов группе Air France-KLM, в Германии дирекция Lufthansa ведет переговоры с властями о предоставлении ей финансовой помощи.

Вслед за авиакомпаниями страдает весь авиационный сектор. В среду авиастроительный концерн Airbus опубликовал финансовый отчет, в котором потери за первые три месяца 2020 года составляют 481 миллион евро. Заводы концерна работают в сокращенном режиме, дирекция опасается, что большая часть заказов от авиакомпаний будет отозвана.

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