Уолл-стрит пошла в рост после сообщения об успешных испытаниях противовирусного препарата в США.

Американская компания Gilead Sciences объявила о положительных результатах тестирования противовирусного препарата Ремдесивир (remdesivir) на больных в США. Сразу после этого сообщения ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в среду показали уверенный рост.

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объявила в среду, 29 апреля, об успешных результатах лечения препаратом Ремдесивир (remdesivir) пациентов с диагнозом Covid-19. 62% больных, принимавших препарат на ранних стадиях заболевания, быстро выписались из больницы, тогда как среди больных, принимавших Ремдесивир на более поздних стадиях, выписались 49%.

Клиническое тестирование проводилось Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID). Ремдесивир тестировали на 397 пациентах, принимавших пяти- и десятидневные курсы лечения.

Фондовые рынки США выросли при открытии в среду после того, как Gilead Sciences сообщила, что ее экспериментальный противовирусный препарат достиг главной цели клинических испытаний среди пациентов с коронавирусом. Индекс Dow Jones Industrial Average при открытии торгов вырос на 1,84%, S&P 500 - на 2,08%, Nasdaq Composite - на 2,30%. Акции Gilead Sciences выросли на 9%.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. Он эффективен при лечении таких вирусов как Эбола и коронавирусов MERS и SARS. Препарат был разработан в 2015 году компанией Gilead Sciences при поддержке Исследовательского института инфекционных заболеваний Армии США.

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