«America Strong»: в США летчики устроили шоу в честь врачей

Две авиационных эскадрильи устроили вечером 28 апреля в небе над Нью-Йорком специальное шоу в честь врачей, которые работают в тяжелых условиях борьбы с коронавирусом. Акция продолжится в других городах.

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В показательном полете участвовали шесть самолетов группы Thunderbirds ВВС США и шесть машин группы Blue Angels, входящей в состав военно-морского флота (US Navy).

Шоу под названием «America Strong» длилось в Нью-Йорке примерно сорок минут, после чего самолеты направились в Филадельфию. Как сообщает AFP, такие полеты в разных городах страны продолжатся до середины мая. Они призваны не только «вдохновить» граждан, в первую очередь — врачей, но также позволить летчикам выполнять «норму налета» и не терять квалификацию.

Let's all take a moment to thank our healthcare workers right here 👏 https://t.co/Eb0egFotjO — Blue Angels (@BlueAngels) April 28, 2020

США, где в середине марта впервые в истории во всех штатах был введен режим масштабного бедствия, занимают первое место в мире по числу жертв коронавируса. Согласно последним данным, число выявленных случаев превысило 1 миллион, умерли от последствий COVID 58 365 человек.

Телеканал CNN отметил, что это уже больше, чем американцы потеряли на войне во Вьетнаме.

Нью-Йорк. 28.04.2020 REUTERS - LUCAS JACKSON

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