Коронавирус: будет ли у бедных стран доступ к будущей вакцине

Многие государства и частные компании, под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обязались в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса ускорить выпуск вакцин, разработку методов лечения и диагностических тестов. Когда вакцина будет наконец готова, как обеспечить доступ к ней всем людям на планете? Этот непростой вопрос журналисту RFI Давиду Баше (David Baché) прокомментировал экономист, доцент университета Сорбонна- Париж XIII и автор книги «Экономика лекарств» Филипп Абекасис (Philippe Abecassis).

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►►►Оригинал статьи на www.rfi.fr

RFI: Лекарства и вакцины защищены патентами на права интеллектуальной собственности. Они принадлежат фармацевтическим компаниям, которые их разрабатывают и производят в коммерческих целях. В этих условиях как может быть гарантирован доступ к будущей вакцине для развивающихся стран?

Филипп Абекасис: Юридическое решение уже существует. Это «принудительное лицензирование», то есть возможность для страны, которая нуждается в лекарственном препарате, в частности, вакцине, получить патент на существующий препарат, какое бы частное предприятие его ни производило. Страна может подать заявку на производство этого препарата, конечно же, заплатив права собственности, но не нуждаясь в разрешении производителя. Этот правовой механизм в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) немного сложен, но в данном случае (пандемии коронавируса) может быть в полной мере реализован.

Это решает юридическую проблему, но не проблему финансирования, поскольку все равно приходится платить. Однако для развивающихся стран решение этой проблемы не кажется очевидным.

Нет, это не очевидно для всех развивающихся стран. Но можно себе представить, что такие благотворительные организации, как Фонд Билла Гейтса, который делает очень много в других областях, помогут странам, которые в их содействии очень нуждаются.

Тем более, что зачастую дело не доходит до «принудительного лицензирования». Иногда заключаются соглашения о добровольном предоставлении патентов. Производители лекарств соглашаются снизить цены, поэтому страны получают доступ к лекарству, а фирмы получают лицензионный сбор, не проходя через чрезвычайно сложную юридическую процедуру.

Тогда одним из этих двух способов развивающиеся страны могли бы получить вакцину против коронавируса, когда она будет найдена?

Эти процедуры уже существуют, но не исключено, что будет изобретена новая процедура. Лично я очень хотел бы, чтобы был найден абсолютно добровольный механизм, выходящий за рамки правовой базы ВТО. То есть фирмы и лаборатории соглашаются, без каких-либо юридических процедур, бесплатно предоставить вакцину странам и людям, которые в ней нуждаются. Это также возможно в случае некоторых редких заболеваний. Фирмы-производители иногда это делают.

Учитывая коммерческую сторону проблемы, не кажутся ли ожидания того, что частные фармацевтические компании предоставят будущую вакцину добровольно и бесплатно, немного утопичными?

Нет, это вовсе не утопия. Фирмы могут выиграть, продавая вакцину относительно дорого странам, у которых есть средства заплатить за нее. А странам, у которых таких средств нет, просто предоставить вакцину. Это был бы для них не только благотворительный, но и коммерческий жест с учетом развития их дальнейшей деятельности. Они также могли бы делать это в маркетинговых целях.

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