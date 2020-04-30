Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу собрался на новое заседание

В четверг, 30 апреля, состоялось третье заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу распространения нового коронавируса.

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Эксперты ВОЗ должны дать оценку развитию пандемии COVID-19. Результаты нового совещания комитета ВОЗ должны быть обнародованы 1 мая.

Это заседание прошло на фоне критики работы ВОЗ, в том числе со стороны Дональда Трампа. Президент США в середине апреля обвинил агентство ООН в чрезмерном доверии китайским данным о вирусе, в результате чего последствия пандемии приняли больший масштаб. Соединенные Штаты в разгар пандемии COVID-19 приостановили финансирование ВОЗ на время выяснения обстоятельств. Это решение осудили в том числе в Евросоюзе.

Первое заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по коронавирусу состоялось 23 января, когда было выявлено 600 случаев заражения и 18 летальных исходов. Тогда в ВОЗ заявили, что новый коронавирус не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Режим международной ЧС ВОЗ объявила уже через неделю, 30 января. Тогда в мире насчитывалось уже почти восемь тысяч случаев заражения (но только 80 за пределами Китая) и 170 смертей от COVID-19.

К концу апреля от COVID-19 умерли уже как минимум 224 тысячи человек по всему миру. У более чем трех миллионов человек выявили заражение. Реальных случаев заражения, очевидно, намного больше, учитывая ограниченное тестирование.

В ВОЗ ранее заявляли, что нет доказательств того, что у переболевших вырабатывается иммунитет к новому вирусу. Испытание вакцин уже началось в ряде стран, однако, по данным ВОЗ, ранее чем через год эффективной вакцины ждать не стоит. Препаратов с доказанной эффективностью для лечения коронавирусной инфекции тоже пока нет.

Многие связывают надежды с экспериментальным противовирусным препаратом «Ремдесивиром», разработанным американской фармкомпанией Gilead Sciences. Накануне, 29 апреля, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовал хоть и предварительные, но обнадеживающие итоги масштабного клинического исследования, подтверждающие эффективность «Ремдесивира». По предварительным данным, больные COVID-19, принимавшие препарат выздоравливали на 31% быстрее, чем другие пациенты из контрольной группы, принимавшие плацебо. Исследование началось 21 февраля, оно продолжается, в нем участвуют более тысячи человек.

Однако эти выводы были почти сразу опровергнуты публикацией результатов другого исследования в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Испытание проводили в 10 больницах китайского Уханя, в нем участвовали 237 пациента. Китайские специалисты пришли к выводу, что «Ремдесивир» не дает «значительных клинических улучшений» у больных COVID-19 по сравнению с плацебо.

«Ремдесивир» — лишь одно из лекарств, которое сейчас тестируют в рамках клинических исследований для лечения пациентов с COVID-19. Во Франции, например, надежды связывают с переливанием плазмы, а также препаратом-иммунодепрессором «Тоцилизумабом». Это лекарство предотвращает «цитокиновый шторм» — чрезмерную и опасную для жизни реакцию иммунной системы на вирус.

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