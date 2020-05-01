Более 233 тысяч человек в мире скончались от последствий COVID-19

Количество людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, достигло 233 688. Такие данные в пятницу, 1 мая, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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На данный момент печальный рейтинг стран, наиболее сильно пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, возглавляют Соединенные Штаты. В США за последние 24 часа в скончались 2053 человека. Всего в стране выявлено более 1 миллиона 70 тысяч случаев инфицирования, 63 746 человек умерли от последствий COVID-19.

В Европе самые большие потери с начала пандемии понесла Италия: от последствий заражения там скончались 27 967 человек. Следующей идет Великобритания, где жертвами коронавируса стал 26 771 человек. 24 543 заразившихся погибли в Испании и 24 376 — во Франции.

На втором месте после Соединенных Штатов по количеству обнаруженных случаев заражения — Испания, где коронавирус выявили более чем у 213 тысяч человек. В Италии этот показатель ниже — 205 463 случая заражения. В Великобритании диагноз ставили более 172 тысяч раз. Замыкает пятерку Франция, где, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено 167 299 случаев.

В России общее число заболевших достигло 114 431. С начала эпидемии в стране от нового заболевания умерли 1169 человек.

Также в пятницу, 1 мая, власти Китая сообщили о 12 новых случаях заражения COVID-19. Отмечается, что 6 из 12 пациентов вернулись из заграничных поездок.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения попросила китайские власти допустить ее специалистов к расследованию причин возникновения коронавируса. Китайская сторона пока не дала согласия. Ранее, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Юйчэн заявил, что Китай приветствует международное сотрудничество в установлении причин появления COVID-19. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

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