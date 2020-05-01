Гендиректор ВОЗ назвал реакцию организации на пандемию COVID-19 своевременной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ вовремя отреагировала на вспышку коронавирусной инфекции, объявив ЧС международного масштаба 30 января. Об этом гендиректор ВОЗ заявил в пятницу, 1 мая, на пресс-конференции в штаб-квартире агентства ООН в Женеве (Швейцария).

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Это заявление Тедрос Адханом Гебрейесус сделал на фоне критики со стороны Дональда Трампа. Президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишнем доверии китайской информации, а также в запоздалой реакции, из-за чего пандемия приняла еще большие масштабы. США приостановили финансирование ВОЗ в разгар пандемии до выяснения всех обстоятельств. Это решение Вашингтона раскритиковали в том числе в Евросоюзе.

Генеральный директор ВОЗ напомнил, что режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой коронавируса ВОЗ объявила 30 января, когда за пределами Китая было выявлено 82 случая заражения и ни одного летального исхода. Это решение было принято после второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ. На первом заседании 22—23 января члены комитета разошлись во мнениях из-за «недостатка информации», отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, за эту неделю (с 23 по 30 января) ВОЗ «не теряла времени». Делегация агентства ООН отправилась в Пекин, где договорилась с властями Китая о сотрудничестве с международными экспертами. Тедрос Адханом Гебрейесус особо подчеркнул, что сотрудники ВОЗ работают на местах с риском для здоровья и жизни. И это касается не только угрозы заражения. Он напомнил о своих коллегах, убитых в Демократической Республике Конго, где происходят вспышки Эболы на фоне нестабильной ситуации с безопасностью. А также об убитом в Бирме сотруднике ВОЗ, который занимался доставкой образцов COVID-19.

Тем временем чрезвычайный комитет по коронавирусу по итогам своего третьего заседания выпустил ряд рекомендаций для ВОЗ. В частности — поддержка самых уязвимых государств, помощь странам в наращивании потенциала тестирования, разработка стратегии по возвращению к обычному режиму пассажирских перевозок и обеспечение защиты, когда физическое дистанцирование невозможно. Эксперты также призвали ВОЗ продолжать возглавлять и координировать глобальный ответ на пандемию COVID-19 в сотрудничестве с ООН и другими партнерами.

Следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ состоится через три месяца или раньше, если того потребует ситуация, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также объявил о том, что ВОЗ и Европейский инвестиционный банк укрепляют сотрудничество для помощи странам в преодолении последствий пандемии. Вначале две организации окажут помощь 10 африканским странам в медико-санитарной сфере.

ВОЗ просит Китай подключить ее к расследованию истоков пандемии

Ранее представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа заявил телеканалу Sky News, что КНР не пригласила ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса, несмотря на неоднократные запросы.

По данным международной организации, несколько исследований об истоках пандемии уже ведутся или запланированы Китаем. ВОЗ призывает власти Китая пересмотреть свое решение. «ВОЗ хотела бы (…) по приглашению китайского правительства принять участие в расследовании животного происхождения [нового коронавируса]», — заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич агентству AFP. В ВОЗ подчеркивают, что не сомневаются в естественном происхождении вируса.

Результаты исследований, которые сейчас ведут в Китае, «необходимы для предотвращения дальнейших зоонозных интродукций вируса, вызывающего COVID-19 у людей», сказал представитель ВОЗ.

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