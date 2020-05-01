Наиболее вероятный конкурент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и фаворит избирательной гонки Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает агентство France-Presse.

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Обвинения бывшему вице-президенту США предъявила экс-сотрудница Сената Тара Рид. По ее словам, в 1990-х годах Джо Байден домогался ее, когда она занесла в кабинет политика забытую им сумку. Рид рассказала, что в 1993 году подала заявление о сексуальном насилии,однако никакого подтверждающего документа у нее не сохранилось. Она направила новое заявление в полицию Вашингтона.

Представители избирательного штаба Байдена моментально отвергли обвинения, напомнив, что политик всегда активно поддерживал инициативы, гарантирующие права женщин.

Сам Джо Байден отреагировал лишь 1 мая, выпустив письменное заявление. В нем политик отрицает обвинения, отмечая, что описанного случая не было вовсе. Байден сослался на тот факт, что никто из коллег Рид, работавших вместе с ней в то время, не смог подтвердить, что обсуждал нечто подобное с ней. При этом женщина утверждала, что разговаривала о домогательствах с другими сотрудниками Сената.

Джо Байден также попросил сотрудников Национального архива США проверить, хранится ли у них копия заявления о сексуальном насилии, поданного в 1993 году.

Ожидается, что в середине августа Демократическая партия выберет Байдена своим кандидатом в президенты США. Его кандидатуру поддержали бывший президент страны Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Байден также заметно лидирует по популярности, в то время как рейтинг Дональда Трампа снизился на фоне эпидемии COVID-19.

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