Коронавирус: ученые поспорили о хронологии начала эпидемии в западных странах

Первый случай заражения вирусом СOVID-19 во Франции официально зарегистрировали 24 января. Однако быстрое распространение эпидемии позволило экспертам предположить, что коронавирус появился в стране значительно раньше. Над этой гипотезой ученые работают также в Италии и США — странах, наиболее затронутых эпидемией.

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24 января министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен подтвердила, что на территории страны появились первые заразившиеся новым коронавирусом. Речь шла о трех пациентах, недавно приехавших из китайской провинции Хубэй и города Ухань. Они были помещены в больницы Парижа и Бордо. Один из пациентов, 80-летний мужчина, прибывший во Францию 23 января, скончался 14 февраля. Это был первый смертельный исход заболевания СOVID-19, зафиксированный в стране.

Начиная с 8 февраля число официально зарегистрированных случаев заболевания начинает резко возрастать. Вначале в Верхней Савойе, затем в департаменте Уаза к северо-востоку от Парижа, а потом и в самом парижском регионе, в городе Крей. В первое время во Франции говорили об «очагах» заболевания, санитарные органы пытались отслеживать все цепочки заражения, чтобы предупредить распространение болезни. Но через несколько дней количество заражений стало настолько велико, что власти объявили о «второй стадии» санитарной угрозы, еще опасаясь произносить само слово «эпидемия». Через месяц после появления первого официально подтвержденного случая СOVID-19 во Франции насчитывалось более 160 тысяч случаев заражения.

В настоящий момент у ученых нет точного представления о том, когда вирус СOVID-19 появился во Франции. Врачи называют «атипичной пневмонией» любое инфекционное заболевание легких, происхождение которого неизвестно. Такие случаи встречаются каждый год. Поэтому определить, коронавирус это или нет, без специального теста невозможно. Зимой «мы были в самом разгаре эпидемии гриппа, терапевты ставили своим пациентам такой диагноз, но потом начали появляться больные с симптомами коронавируса», — рассказал телеканалу BFMTV вирусолог Франсуа Брикер.

Как заявил газете Le Parisien ученый-вирусолог Жан-Франсуа Геган, вполне вероятно, что первые случаи коронавируса появились во Франции «в начале января, а, может быть, и раньше». Однако это означает, что с января до середины марта, когда во Франции был объявлен карантин, инфицированными оказались бы несколько миллионов человек.

Статистика больных в реанимациях и количество летальных исходов говорят об обратном. Однако некоторые ученые предполагают, что за это время вирус мог мутировать и стать более опасным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 17 марта в журнале Nature Medecine. «Вполне вероятно, что предшественник вируса SАRS-CoV-2 перешел к человеку, выработав новые характеристики в период адаптации к организму человека», — говорится в публикации.

Другие ученые предполагают, что речь идет о двух похожих вирусах, распространяющихся одновременно. Этим можно объяснить легкие и даже бессимптомные формы заболевания у одних людей и острые — у других. Как объяснил газете Le Monde исследователь лаборатории инфекционных болезней Национального центра научных исследований CNRS Самюэль Ализон, исследуя геном нового коронавируса, ученые обнаружили четыре разных штамма, прежде чем вирус мутировал окончательно и приобрел нынешнюю форму. При этом они предупреждают, что, как любой вирус, SАRS-CoV-2 может мутировать и дальше.

О том, что вирус мог появиться в Европе гораздо раньше, чем говорят официальные данные, написали в марте ученые Миланского университета. Они опубликовали свою гипотезу о том, что вирус СOVID-19 циркулировал по стране задолго до первого официально подтвержденного случая заражения 31 января 2020 года. Он был обнаружен у двух китайских туристов, прибывших в Рим.

Профессор Массимо Галли, который вместе с коллегами университета в Милане всего за четыре дня определил штамм вируса у первых пациентов, рассказал в интервью агентству France-Presse: «Вирус присутствовал на территории страны уже давно, возможно, с начала января». Он также добавил, что за это время вирус мутировал, так как его «итальянская» версия отличается от «китайской».

Италия стала первой страной в Европе, которая приостановила прямое авиасообщение с Китаем. После первых двух случаев, зарегистрированных в январе в Риме, Италия начала проверять температуру у всех пассажиров, прибывающих из других стран, с помощью тепловых сканеров. Но это не спасло страну от эпидемии, самой тяжелой в Европе.

21 февраля было подтверждено 16 случаев СOVID-19 в Ломбардии. 22 февраля было зафиксировано еще 60 случаев в северных регионах страны, в том числе несколько смертельных. Одиннадцать муниципалитетов на севере Италии были определены как эпицентры заражения и закрыты на карантин. Несмотря на это, в марте Италия вышла на второе место в мире по количеству заражений (на первом сейчас находятся США).

В Соединенных Штатах первый случай нового заболевания был зафиксирован 21 января. Вирус обнаружен в штате Сиэтл, и, по информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, его носителем являлся человек, прибывший из Китая. Месяц спустя, 26 февраля, в штате Вашингтон был зарегистрирован первый смертельный случай коронавирусной инфекции. В марте Нью-Йорк стал новым эпицентром эпидемии.

Однако в штате Северная Калифорния 26 февраля был зарегистрирован первый в стране случай СOVID-19 «неустановленного происхождения». Согласно санитарным властям, заболевший никуда не выезжал и не имел контакта в другими зараженными людьми. В то же самое время врачи-патологоанатомы начали говорить о том, что первые смертельные случаи заболевания в Калифорнии приходятся на начало февраля, и соответственно, случаи заражения были на несколько недель раньше.

Что касается Китая, то в этой стране о первом официально зарегистрированном смертельном случае было объявлено 11 января. В то время как с середины ноября 2019 было известно о первых заражениях новым коронавирусом в Ухане. Власти Китая сообщили в ВОЗ о коронавирусе только 31 декабря.

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