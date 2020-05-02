В США одобрили использование препарата Ремдесивир для лечения COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир (remdesivir) для лечения COVID-19. Об этом ведомство сообщило в пятницу вечером, 1 мая.

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Как сообщил медицинский регулятор, Ремдесивир прошел клинические испытания, и его использование сокращает период выздоровления, однако полных данных о его безопасности и эффективности пока нет. «Хотя сведения о безопасности и эффективности ограничены, […] в связи с отсутствием другого адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения и, согласно имеющимся научным данным, было установлено, что потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски», — говорится в заявлении регулятора.

В ходе клинического рандомизированного исследования пациенты, получавшие Ремдесивир, в среднем выздоравливали за 11 дней. В то время как больные из контрольной группы, имевшие аналогичные симптомы, но не получавшие этот препарат, болели на четыре дня дольше. Препарат разрешено использовать для лечения взрослых и детей с диагнозом COVID-19, госпитализированных в тяжелом состоянии, при развившейся дыхательной недостаточности.

Исследования этого препарата для лечения больных, зараженных новым коронавирусом, проводятся также в Германии, в рамках общеевропейской программы Discovery, о его результатах пока ничего не известно. Такое же исследование проводилось в Китае, однако оно не дало положительных результатов. Разработчики препарата утверждают, что проблема была в недостаточно репрезентативной группе пациентов-участников исследования.

Ремдесивир (remdesivir) разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences в 2015 году. Препарат тестировался во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS. Однако до сих пор эффективность этого препарата не была научно доказана ни для лечения Эболы, ни для лечения SARS и MERS.

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