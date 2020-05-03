Лукашенко отказался отменить парад 9 мая в Беларуси из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить военный парад к 75-летию Победы из-за коронавируса. По словам политика, «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», а в случае, если власти откажутся от проведения парада, люди «скажут, что (мы) испугались». Беларусь остается единственной страной в регионе, которая не ввела обязательный карантин.

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«Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.

Как заявил глава государства, участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, от других болезней». «И умирали ради нас, как бы пафосно это ни звучало», — отметил Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что «насильно тащить» на парад никого не будут. О том, позволят ли прийти на мероприятие ветеранам, Лукашенко обещал «подумать».

Беларусь — одна из двух стран Европы, которая не ввела жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Александр Лукашенко неоднократно называл пандемию «коронапсихозом», а также подчеркивал, что в Беларуси больные Covid-19 умирают не от него, а «от букета хронических заболеваний». Также карантин не ввели в Швеции, однако там власти не отрицают опасность коронавируса, а пытаются таким образом ускорить формирование коллективного иммунитета.

Ранее российские власти заявили о переносе парада Победы на Красной площади, который проходит ежегодно в годовщину окончания Великой Отечественной войны. «И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека бесценна», — заявил президент России Владимир Путин. При этом воздушный парад состоится: 9 мая по всей стране в небо поднимутся около 660 самолетов и вертолетов.

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