На границе Южной и Северной Кореи произошла перестрелка

Северокорейский лидер 2 мая впервые за 20 дней появился на публике

Южная Корея обвинила соседнюю КНДР в стрельбе по своей территории. Как сообщает в воскресенье, 3 мая, агентство «Рёнхап», со стороны Северной Кореи было произведено несколько выстрелов в сторону южнокорейского наблюдательного поста. Пограничники Южной Кореи открыли ответный огонь. О пострадавших в результате перестрелки не сообщается.

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В Сеуле заявили, что отправили Пхеньяну ноту с требованием разъяснений. Власти Южной Кореи назвал стрельбу нарушением соглашения о прекращении всех враждебных действий, подписанного в сентябре 2018 года на третьем межкорейском саммите президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В Пхеньяне пока никак не прокомментировали произошедшее.

Перестрелка произошла на следующий день после первого появления главы КНДР на публике впервые за 20 дней. Длительное отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о серьезных проблемах со здоровьем и даже возможной смерти северокорейского диктатора.

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