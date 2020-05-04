Британские СМИ: Россия, Китай и Иран пытались украсть данные о вакцине против коронавируса.

Британские издания The Guardian и Daily Mail сообщают, что, хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, пытались взломать системы научных организаций, занимающихся разработкой вакцины против COVID-19.

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Как написала The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, подверглись хакерским атакам со стороны «враждебных государств». «Очевидно, что к попыткам взлома причастны такие страны, как Иран и Россия, хотя эксперты говорят, кибератаки также, возможно, исходили и от Китая», – указывает издание. В свою очередь, Daily Mail отмечает, что кибератаки на британские университеты были совершены российскими и иранскими хакерами.

Издания сообщают, что хакеры пытались украсть разработки британских организаций, в том числе данные о вакцине против COVID-19, а также атаковали данные о врачах и ученых, которые занимаются изучением коронавируса.

По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, в последние дни увеличилось количество кибератак на организации, занимающиеся изучением коронавируса. Как пишет Daily Mail, в США кибератаки начались неделю назад. Но на сегодняшний день все попытки взлома систем научных организаций были безуспешными. Как отмечает The Guardian, Национальный центр кибербезопасности помогает защитить исследования Оксфордского университета.

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