Министр финансов Франции призвал скорее ввести налог на деятельность крупных интернет-компаний

Из-за последствий пандемии министры финансов стремятся использовать все возможные средства, чтобы поддержать экономику своих стран. Налог на деятельность интернет-компаний - один из вариантов.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в понедельник, 4 мая, выступил за скорейшее введение в Европе налога на деятельность крупных интернет-компаний. По его словам, экономический кризис в результате эпидемии коронавируса — еще одна причина как можно быстрее скорректировать систему налогообложения.

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«Этот (санитарный — RFI) кризис показывает, что на сегодняшний день лучше всего из него выходят гиганты цифровой экономики, по той простой причине, что их деятельность продолжается и в кризисный период, хотя они при этом и платят меньше всего налогов», — считает Ле Мэр. Как напоминает Le Figaro, такие цифровые гиганты, как Apple или Facebook, продолжают декларировать доходы в странах с наиболее мягким налогообложением, даже если большинство их клиентов находятся в других странах.

Из-за последствий пандемии министры финансов стремятся использовать все возможные средства, чтобы поддержать экономику своих стран. Налог на деятельность интернет-компаний — один из вариантов. Его обсуждения ведутся в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В них принимают участие представители почти 140 стран.

По словам французского министра Ле Мэра, если в дискуссионной группе ОЭСР не удастся договориться об общей международной стратегии, необходимо ввести подобный налог хотя бы на европейском уровне. Предыдущие попытки ввести этот налог в европейском пространстве блокировались Ирландией и странами Скандинавии, где большинство цифровых гигантов декларируют свои доходы.

Французский Сенат проголосовал за введение на национальном уровне налога на деятельность крупных интернет-компаний 11 июля 2019 года. Во французской прессе этот налог называют «налогом GAFA» — по первым буквам названий корпораций, которых фискальное нововведение должно коснуться в первую очередь: Google, Amazon, Facebook и Apple. Под действие нового сбора должны были также попасть интернет-компании, получающие общий доход более 750 миллионов евро, не менее 25 из которых — от продуктов и услуг, реализованных во Франции. Предполагалось, что они будут выплачивать французскому государству 3% от суммы своего торгового оборота во Франции. Намерение ввести налог спровоцировало рост напряженности между Францией и Соединенными Штатами. Стороны рассматривали различные варианты компромисса.

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