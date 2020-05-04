Франция выделила 500 миллионов евро на разработку вакцины против коронавируса
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В понедельник, 4 мая, Евросоюз провел онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины против COVID-19. ЕС выделил 1 миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Франция пообещала выделить 500 миллионов евро, сообщил во время онлайн-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон. Германия, в свою очередь, пообещала выделить 525 миллионов.
Международная конференция донаторов была созвана по инициативе Европейского союза. К участию в ней призваны правительства, филантропы, руководители предприятий и знаменитости. Около сорока стран и двадцати предприятий откликнулись на призыв. О собранной сумме будет сообщено в конце этого «виртуального благотворительного марафона».
Он проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Целью конференции является собрать как минимум 7,5 миллиардов евро на создание вакцины против коронавируса и на разработку эффективной диагностики и лечения этой болезни.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что лечение должно быть доступно для всех, а это является трудной задачей. Ранее все 193 государства — члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса. Страны-участницы попросили генсекретаря ООН определить варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».
США участвовать в международном сборе средств отказались. «Как мировой лидер международной помощи в борьбе против COVID-19, мы приветствуем усилия ЕС», – заявил представитель Белого дома. Он подчеркнул, что это «инициатива в числе многих других», а США уже итак больше других стран выделяет финансовую помощь в области здравоохранения и гуманитарной сфере.
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