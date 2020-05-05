ВОЗ призвала страны проверить на COVID-19 анализы, взятые до начала эпидемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны проверить на COVID-19 анализы, взятые у пациентов с симптомами гриппа и пневмонии еще до начала эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство Reuters.

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Ранее, 3 мая, французский врач, заведующий двумя отделениями скорой помощи парижского региона Ив Коэн рассказал в эфире телеканала BFMTV, что в его больнице была проведена проверка анализов, взятых еще до начала эпидемии у пациентов с гриппом. Пробы пациента с пневмонией, госпитализированного в период с 27 по 29 декабря, оказались covid-положительными. Сообщалось, что пациент не посещал страны, откуда, как принято считать, началась вспышка эпидемии. Более того, до того как заболеть, он почти 5 месяцев не покидал Францию. При этом пока невозможно сказать, является ли этот пациент «нулевым» во Франции.

Ранее самыми первыми заразившимися во Франции считались двое пациентов, посещавших китайскую провинцию Хубэй. Коэн призвал коллег-вирусологов также проверить на COVID-19 декабрьские и январские тесты. Всего с 1 марта число смертей от коронавируса во Франции составило 25 201 человек.

В ВОЗ не удивились тому, что вирус мог оказаться во Франции уже в конце декабря. Как напоминает The Guardian, ранее считалось, что коронавирусная инфекция попала в Европу лишь в январе. Первые случаи заражения, о которых власти Китая сообщили ВОЗ, относились к 31 декабря.

Во время брифинга в ООН пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмейер заявил, что если замеченный французскими специалистами факт подтвердится в других странах Европы, можно будет лучше понять масштаб и траекторию распространения вируса, а также установить его происхождение. Он призвал другие страны изучить пробы, взятые у пациентов с пневмонией и гриппом в конце 2019 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США располагают подтверждением того, что коронавирус распространился из лаборатории в Китае. Линдмейер подчеркнул, что для того, чтобы что-либо утверждать, эксперты ВОЗ должны провести проверки в Китае.

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