В 2020 году апрель стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

2020 год с большой вероятностью может стать самым жарким за историю метеонаблюдений

Апрель 2020 года стал одним из самых жарких за историю метеорологических наблюдений. Как сообщает европейский проект Copernicus, средняя температура на планете в прошлом месяце была ниже абсолютного рекорда «всего лишь на 0,01 °C».

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По данным исследователей, в апреле средняя температура воздуха значительно превысила норму в части Европы, Антарктике и Гренландии. Согласно карте, опубликованной на сайте программы, аномальные для апреля показатели зафиксировали и в Сибири. В Северной Америке месяц оказался, наоборот, необычно холодным.

Средняя температура в апреле 2020 года на 0,7 °C превысила средний показатель с 1981 года. Самым жарким апрель, по данным исследователей, был в 2016 году, однако прошедший месяц оказался холоднее только на 0,01 °C.

К аналогичным выводам пришли исследователи из США. По версии американских ученых, из-за высокой температуры в апреле 2020 год с большой вероятность (99.94%) войдет в пятерку самых жарких в истории. «С 70-процентной уверенностью можно сказать, что 2020 год станет самым жарким за всю историю наблюдений», — уверены метеорологи.

Связаны ли изменения средней температуры с изменениями в выбросах париковых газов, ученые не сообщают. В феврале 2020 года из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Китае выбросы CO2 сократились на 25%.

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