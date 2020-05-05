Израильские ученые выявили антитело, нейтрализующее коронавирус

Израильским ученым удалось выделить антитело, способное стать ключевым в борьбе с COVID-19. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство France-Presse.

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Накануне, 4 мая, с соответствующим заявлением выступили в оборонном ведомстве Израиля. Министр Нафтали Беннет встретился с учеными Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе, работающими над созданием вакцины от коронавируса.

В министерстве отметили, что специалисты изолировали антитело, которое вырабатывается иммунными клетками человеческого организма. В пресс-релизе, выпущенном израильским минобороны, оно описывается как «моноклональное нейтрализующее антитело». Предполагается, что оно способно нейтрализовать COVID-19 в организмах заразившихся. То есть препараты, в которые оно может быть включено, не являются вакциной и не могут предотвратить инфицирования, но способны помочь непосредственно в период протекания болезни.

По словам директора Института в Нес-Ционе, доктора Шмуэля Шапиро, в его лаборатории уточнят всю информацию об этом антителе, зарегистрируют патент, а затем планируется обратиться к международным компаниям для выпуска препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Israelinfo, министр Беннет приветствовал работу ученых в Нес-Ционе.

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