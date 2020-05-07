Трамп наложил вето на резолюцию о запрете применять силу против Ирана без согласия Конгресса

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию американского конгресса, которая должна была ограничить его полномочия на применение силы против Ирана. Об этом в среду, 6 мая, сообщила пресс-служба Белого дома. По мнение главы государства, целью этого «оскорбительного» для института президентской власти документа является попытка рассорить членов Республиканской партии.

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Согласно резолюции, президент США должен получить одобрение Конгресса для начала военных действий против Ирана.

Документ, на который наложил вето Дональд Трамп, был внесен в Конгресс в начале 2020 года, когда ударом сил США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Резолюцию одобрили большинство конгрессменов как в Сенате, так и в Палате представителей.

«Это крайне оскорбительная резолюций, которая была представлена демократами в рамках предвыборной стратегии. Они хотят расколоть Республиканскую партию и выиграть (президентские) выборы 3 ноября», — заявил Дональд Трамп. Резолюцию, которая должна была ограничить права Трампа, поддержали в том числе конгрессмены от республиканцев.

По мнению автора документа, сенатора Тима Кейна, Дональд Трамп нарушил собственное обещание вывести войска из стран Ближнего Востока.

Для того, чтобы отклонить вето Дональда Трампа, резолюцию должны повторно поддержать две трети конгрессменов в Сенате и Палате представителей. Как отмечают журналисты из Axios, шансы того, что это произойдет, малы, так как демократы не обладают необходимым количеством мест ни в одной из палат американского парламента.

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