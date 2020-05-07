Художник Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский художник Бэнски посвятил свою новую работу врачам, которые борются с коронавирусом. На рисунке, опубликованном в Instagram художника, он изобразил медсестру в образе супергероя. Бэнкси подарил произведение больнице Саутгемптона.

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На черно-белом рисунке изображен ребенок, который играет с фигуркой медсестры в позе супергероя. Рядом в мусорной корзине лежат игрушки в виде Человека-паука и Бэтмена. Свою работу Бэнкси назвал «Game Changer».

«Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что картина поможет сделать это место светлее, хотя она и черно-белая», — написал художник в записке для врачей больницы. Сейчас изображение висит в коридоре учреждения, но осенью будет продано на аукционе. Все средства будут перечислены Национальной системе здравоохранения Великобритании.

Это уже не первое произведение, написанное Бэнкси с начала эпидемии. В апреле он опубликовал фотографию инсталляции, сделанной в ванной комнате. На ней мыши, нарисованные на стене, устроили беспорядок. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал художник.

Работы Бэнкси продаются за сотни тысяч долларов, а самая дорогая работа автора с изображением шимпанзе в британском парламенте ушла с молотка за десять миллионов фунтов стерлингов. В октябре 2018 года работа «Девочка с воздушным шаром» частично самоуничтожилась, пройдя через установленный в рамке шредер. Покупательница не стала отказываться от произведения, приобретя его более чем за миллион фунтов.

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